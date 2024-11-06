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郑州大学洛阳产业技术研究院揭牌成立 徐衣显、别荣海出席并揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.26 08:13

　　牵手“双一流”高校，洛阳产创融合再迎标志性时刻。昨日，郑州大学洛阳产业技术研究院在洛揭牌成立，标志着校地双方深化产学研合作开启了新篇章，也将为我市壮大重点产业链、培育新质生产力、构建现代化产业体系增添新支撑、注入新动能。

　　洛阳市市长、郑州大学洛阳产业技术研究院理事长徐衣显，郑州大学党委书记、郑州大学洛阳产业技术研究院理事长别荣海出席并为研究院揭牌。

　　徐衣显代表市委、市政府向研究院揭牌成立表示祝贺。他表示，近年来，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，全面贯彻“第一战略”，主动融入全省“三足鼎立”科技创新大格局，深度链接郑州大学等优质创新资源，全链条重塑科技创新体系，全方位提升科技创新能力，加快建设高水平国家创新型城市和区域重要人才中心。希望研究院充分发挥新型研发机构“政、产、学、研、资、用”一体化的综合创新优势，推动“洛阳产业所需+郑大科研所能”紧密结合，积极探索“企业出题、政府立题、研究院答题”的市场化、产业化运营机制，构筑技术创新策源地，做大一流人才蓄水池，建设成果转化先行区，打造产业创新强引擎，加快构建以企业为主体、以市场为导向、产学研深度融合的创新生态系统，打造科技创新高地、引才引智基地、校地合作典范，在全省建设国家创新高地中展现更多“洛阳担当”。

　　别荣海在致辞中表示，作为科技创新的重要策源地，高校建设产业技术研究院，推动科技成果向新质生产力转化，是新时代强国建设之所需、职责使命之所在。郑州大学和洛阳市签署共建协议以来，聚焦洛阳优势产业集群发展需求、新型研发机构建设、拔尖创新人才培养，积极探索校企合作新模式，促进产学研深度融合取得新成效。希望双方以研究院揭牌为契机，进一步深化校地友谊、加强务实交流、拓宽合作领域，助力郑州大学“双一流”建设和洛阳市高质量发展，为扎实推进中国式现代化建设河南实践，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出新的更大贡献。

　　郑州大学洛阳产业技术研究院由洛阳市与郑州大学共同发起，将立足“服务产业、产研结合”，发挥郑州大学资源、平台、人才和学科优势，围绕洛阳先进装备制造、新材料等领域发展需求，开展关键技术攻关、高层次人才引育、科技成果转移转化。洛阳市政府和郑州大学分别为研究院院长孙钢灿、研究院学术委员会主任庞新厂颁发聘书，高温功能材料、关键金属绿色选冶等10个科研团队现场签约。

　　会前，郑州大学洛阳产业技术研究院召开第一届理事会议，审议通过理事会成员名单、研究院规章制度等，听取研究院前期建设等情况汇报。

　　徐衣显还调研了研究院的创新中心建设等，与进驻科创团队交流项目立项、创新攻关、人才引育等工作，鼓励大家要“顶天立地”做科研，“铺天盖地”促转化，实现产学研贯通、上下游一体，让更多科研成果就地转化为新质生产力、支撑构建现代化产业体系。

　　洛阳市副市长任丽君，郑州大学副校长刘春太等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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