冷空气来袭！洛阳气温风力齐“变脸”

今日洛阳多云，偏北风3级，气温-2℃～7℃。 “一九二九不出手”，入九之后，我们感受到寒冬的凛冽。 省气象台预计，今明两天，有一股冷空气将影响我国中东部大部分地区，大家要及时关注天气变化，做好防寒保暖措施，易感人群要多加防护，避免感冒等疾病的发生。 市气象台据最新气象资料分析，未来几天受偏西气流影响，我市云系较多。27日、29日、30日，受冷空气影响，我市风力较大。 具体预报 今天：多云，偏北风3级，气温-2℃～7℃。 明天：多云转晴天，西北风4级～5级，阵风7级～9级，气温-3℃～7℃。 28日(周六)：晴天，气温-3℃～8℃。 29日(周日)：晴天转多云，西北风4级左右，气温-3℃～9℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）