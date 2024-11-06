冷空气来袭！洛阳气温风力齐“变脸”

今日洛阳多云，偏北风3级，气温-2℃～7℃。
今日洛阳多云，偏北风3级，气温-2℃～7℃。
“一九二九不出手”，入九之后，我们感受到寒冬的凛冽。
省气象台预计，今明两天，有一股冷空气将影响我国中东部大部分地区，大家要及时关注天气变化，做好防寒保暖措施，易感人群要多加防护，避免感冒等疾病的发生。
市气象台据最新气象资料分析，未来几天受偏西气流影响，我市云系较多。27日、29日、30日，受冷空气影响，我市风力较大。
具体预报
今天：多云，偏北风3级，气温-2℃～7℃。
明天：多云转晴天，西北风4级～5级，阵风7级～9级，气温-3℃～7℃。
28日(周六)：晴天，气温-3℃～8℃。
29日(周日)：晴天转多云，西北风4级左右，气温-3℃～9℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605