王城公园里的老虎较廋？最新回复来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：王城公园里的老虎怎么那么廋？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：王城公园里的老虎怎么那么廋？

市城市管理局回复：目前王城动物园饲养的华南虎存在体型偏瘦情况，主要原因如下：一是华南虎是虎亚种里体型最小的一个亚种，与其他虎亚种相比个体较小、体型偏瘦；二是全国动物园内华南虎普遍存在近亲繁殖现象，由遗传基因导致的个体偏瘦，基因多样性较单一。

王城动物园是严格按照饲养管理规定执行，根据每种动物的生活习性、性别及年龄，在不同季节满足各种动物的生活营养均衡，标体达到正常，完全满足动物生长繁殖需要。

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