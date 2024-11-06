洛阳机关事业单位跨区域调配闲置资产超过2.12万件（套）

截至目前，洛阳各级单位跨区域调配闲置资产超过2.12万件(套)，在助推闲置资产综合利用方面成效明显。这是洛报融媒记者从25日举行的洛阳机关事务工作会议上得知的消息。

截至目前，洛阳各级单位跨区域调配闲置资产超过2.12万件(套)，在助推闲置资产综合利用方面成效明显。这是洛报融媒记者从25日举行的洛阳机关事务工作会议上得知的消息。

闲置资产综合利用，是通过调剂、置换、转化等方式盘活资源，实现资源利用最大化，降低运行成本。今年以来，洛阳市事管局积极推进闲置资产综合利用，全力做好服务世客会、资源跨区域调配等工作。比如，在第33届世客会保障工作中，洛阳市事管局在两天内为大会筹备组调剂了480平方米的办公用房，配置了50余件(套)的各类办公家具。

下一步，洛阳市事管局将联合相关部门推进闲置资产应用多元化、管理信息化、运行市场化，推高资源利用效率，全力提升服务保障效能。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 马俊菲）