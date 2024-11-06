出行注意！即日起，九都路解放路口通行规则有变

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，九都路解放路口通行规则有变。 刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，九都路解放路口通行规则有变。具体内容如下： 九都路解放路口南侧南向北方向(从左至右)原为两条左转车道、一条直行车道、一条右转加直行混合车道。 为进一步提升道路通行能力，减少交通拥堵，经洛阳市公安局交警支队三大队实地调研并结合实际，即日起，对九都路解放路口南侧南向北方向车道作出调整：变更为一条左转车道、两条直行车道、一条右转加直行车道。同时去除直行待行区和一个左转待转区。 请广大车友途经该路口时，提前选择好车道通行。 ⑥