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老城区北大街（唐宫东路—中州东路）快车道将封闭施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 精彩老城 2024.12.25 17:18

　　刚刚，“精彩老城”视频号发布最新消息，老城区北大街(唐宫东路—中州东路)提升改造工程快车道将封闭施工，具体内容如下：

关于老城区北大街(唐宫东路—中州东路)提升改造工程快车道封闭施工的公告

　　洛阳市老城区北大街(唐宫东路—中州东路)提升改造工程拟定于2024年12月27日0时至2024年12月31日24时对机动车道路面进行铣刨、沥青摊铺、标线施工，为保证施工质量和路面整体性，施工期间需要对机动车道道路进行全幅封闭，道路两侧骑行道和人行道保持正常通行，施工期间，请广大机动车驾驶员提前规划出行线路，绕行该封闭路段。

老城区住房和城乡建设局
洛阳市交警四大队
2024年12月25日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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