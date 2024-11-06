老城区北大街（唐宫东路—中州东路）快车道将封闭施工

刚刚，“精彩老城”视频号发布最新消息，老城区北大街(唐宫东路—中州东路)提升改造工程快车道将封闭施工。
刚刚，“精彩老城”视频号发布最新消息，老城区北大街(唐宫东路—中州东路)提升改造工程快车道将封闭施工。
刚刚，“精彩老城”视频号发布最新消息，老城区北大街(唐宫东路—中州东路)提升改造工程快车道将封闭施工，具体内容如下：
关于老城区北大街(唐宫东路—中州东路)提升改造工程快车道封闭施工的公告
洛阳市老城区北大街(唐宫东路—中州东路)提升改造工程拟定于2024年12月27日0时至2024年12月31日24时对机动车道路面进行铣刨、沥青摊铺、标线施工，为保证施工质量和路面整体性，施工期间需要对机动车道道路进行全幅封闭，道路两侧骑行道和人行道保持正常通行，施工期间，请广大机动车驾驶员提前规划出行线路，绕行该封闭路段。
老城区住房和城乡建设局
洛阳市交警四大队
2024年12月25日
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