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洛阳市委科技委员会第三次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.25 20:22

市委科技委员会第三次会议召开
江凌主持 徐衣显、王洪彬、张玉杰参加

　　25日，市委科技委员会第三次会议召开，深入学习习近平总书记关于科技创新的重要论述，传达学习省委科技委员会相关会议和全省科学技术奖励大会精神，研究中原科技创新港筹建、龙门实验室建设运营、科技体制机制改革等工作。

　　市委书记、市委科技委员会主任江凌主持会议。市长徐衣显，河南科技大学党委书记、校长王洪彬，市委副书记、政法委书记张玉杰等参加会议。

　　会议强调，要深入学习习近平总书记关于科技创新的重要论述，认真落实省委省政府部署要求，着力推动科技创新和产业创新深度融合，切实把创新落到产业上、把主体落到企业上。要统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，聚力打造高能级创新平台，进一步完善科技金融服务体系，梯度培育创新型企业。要坚持传统产业转型升级与培育壮大新兴产业协同发力，推动企业实施“三大改造”、积极关联风口，着力塑造产业发展新优势。

　　会议研究了中原科技创新港筹建方案。会议指出，谋划建设中原科技创新港，是省委省政府着眼构建科技创新大格局打造的高能级创新平台。要立足产业发展定位，以企业需求为牵引，充分发挥河南科技大学等高校创新溢出效应和带动支撑作用，促进高校与重点行业、龙头企业深化产研合作，一体推进人才培养、科技创新、产业孵化，加快打造重要的创新策源地、产业孵化地，着力形成产学研深度融合协同创新的新范式。要全力做好创新港筹建工作，科学完善建设方案，积极争取政策支持，确保高起点规划、高标准建设、高质量发展。

　　会议听取了龙门实验室建设运营工作汇报。会议指出，龙门实验室立足新型研发机构定位，积极打造创新资源整合平台，争当细分领域“单打冠军”，建设运营工作取得明显成效。要积极争创国家重点实验室，持续聚焦细分领域做强核心功能，提高横向研发经费占比，提升科技型企业孵化能力，着力打造高能级创新平台。要探索建立由企业主导的运营机制，充分发挥企业在项目遴选、人才引进、成果转化中的主导作用，进一步完善科技成果转化机制，推动科技成果加快成为现实生产力。

　　会议研究了我市新型研发机构建设、科技计划项目管理、科技孵化平台建设、科技创新创业人才引育等科技体制机制重点领域改革有关文件。会议强调，要全面梳理市级科技创新支持政策，加强顶层设计、总体谋划，破立并举、先立后破，加快构建完善支持全面创新体制机制。要加快推进新型研发机构建设，探索推行创新平台、运营公司、服务中心分工协作的运行模式，不断提升产研合作水平。要优化科技创新组织方式，在积极承接国家和省级科技计划项目的基础上，加快健全由市场主导的市级科技计划项目体系，更好赋能产业发展。要加大科技创新人才、科技创业人才引育力度，不断激发科研人员创新创业活力。要加快推进科技孵化平台建设，注重导入创业辅导、人力资源、创投基金等专业服务机构，加快培育集聚一批科技型中小企业。

　　会议研究了洛阳市天使引导基金设立方案。会议指出，要面向新兴产业和未来产业发展，充分发挥天使引导基金作用，带动更多社会资本投向种子期、初创期等天使类项目，统筹完善投资决策、基金退出、风险管控、尽职免责等机制，有力助推科技型中小企业发展壮大。

　　王军、王森、潘开名、徐超文、任丽君、陈剑锋、王太钢等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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