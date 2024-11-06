郑州大学洛阳产业技术研究院揭牌成立

12月25日，郑州大学洛阳产业技术研究院在洛阳揭牌成立。 12月25日，郑州大学洛阳产业技术研究院在洛阳揭牌成立。 郑州大学洛阳产业技术研究院由洛阳市政府与郑州大学共同发起，按照新型研发机构定位，秉持“服务产业、产研结合”建设理念，聚焦洛阳5大优势产业集群中的新型材料产业集群、先进装备制造产业集群，精准对接企业创新需求，提供产业发展技术支撑，建设产业融合创新平台，引育产业高端人才团队，推动科技成果转化落地，打造“应用研究-技术开发-中试孵化-产业应用”为一体的高端创新平台。 洛阳市和郑州大学分别为研究院院长、学术委员会主任颁发聘书，高温功能材料等10个科研团队签约。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）