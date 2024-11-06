创意升级！洛阳推动陆浑“全鱼宴”品牌更加响亮

昨日中午，嵩县陆浑旅游度假村餐厅内一派繁忙景象，不少外地游客专程赶来品尝“全鱼宴”新上菜品。在餐厅后厨，厨师贾未乐手起刀落，正在烹制新研发的创意菜品——清汤鱼丸。

银鱼两吃

昨日中午，嵩县陆浑旅游度假村餐厅内一派繁忙景象，不少外地游客专程赶来品尝“全鱼宴”新上菜品。在餐厅后厨，厨师贾未乐手起刀落，正在烹制新研发的创意菜品——清汤鱼丸。

只见他将去骨花鲢鱼肉搅打成细腻的鱼泥，再包入炒香的鲜嫩鱼子制作成鱼丸。煮熟的鱼丸色泽洁白、口感爽滑、弹力十足，鱼子的加入使其增添了一丝鲜香。

这个创新灵感，源自贾未乐不久前跟随市人大常委会到江苏调研当地特色餐饮发展时的所见所闻。从江苏回来后，他便一头扎进厨房，将所学所得转化成一道道新菜品。

清汤鱼丸、菌汤鱼丸狮子头、青豆鱼圆烧河鲜……陆浑“全鱼宴”又添了不少让味蕾惊艳的新成员。

听闻菜单“上新”，不少食客循“味”而来，陆浑“全鱼宴”风头更盛，放在几年前，它却“默默无闻”。

嵩县陆浑水库因水而美、因鱼闻名，这里水体清澈、生态优良，长期生活着30余种鱼。以陆浑鱼制作而成的菜肴，选材讲究、原汁原味，每一口都是大自然的馈赠。当地人靠湖吃湖，鱼宴烹饪手艺一绝，名号却未打响。

去年，市人大常委会启动洛阳特色餐饮传承与发展工作，明确提出打造“洛阳味道”品牌。市人大常委会主要负责同志多次前往嵩县、栾川、孟津、洛宁、宜阳等地调研，深入挖掘源头食材和特色菜品。陆浑鱼宴吸引了大家的注意，成为特色亮点之一。

为了推动陆浑鱼走出嵩县、火遍洛阳、叫响河南，自去年以来，市人大常委会主要负责同志多次到嵩县调研指导，鼓励当地立足自身特质，深挖本地食材，推出一系列标志性菜品，打造特色餐饮品牌，吸引更多游客探索嵩县美食美景。

创新开发“全鱼宴”，研发推出“陆浑剁椒鱼头”等多个特色菜品；举办洛阳味道陆浑“全鱼宴”烹饪大赛，多家餐饮企业以“鱼”为题同台竞技；邀请市餐协举办“陆浑度假村全鱼宴菜品研发研讨”技术交流活动；加大宣传推广力度，在央视《味道》栏目推介陆浑鱼宴等嵩县特色美食……经过不断努力，嵩县在打造“洛阳味道”行动中走在全市前列。如今，陆浑“全鱼宴”等特色美食已成为宣传推介嵩县的亮丽名片。

打造“洛阳味道”不仅需要“头雁”领航，更需要“群雁”竞飞。为此，市人大常委会深入县区调研特色美食，带领县区负责同志等到江苏等地考察学习，组织开展特色餐饮传承与高质量发展人大代表与国家机关负责人“面对面”等活动，相继推出栾川鸡汤、洛神豆腐等特色菜品，培育跑山牛、跑山羊、跑山鸡、跑山猪等伏牛山“四跑”品牌。

日前，市人大常委会组织省驻洛新闻单位、市属新闻媒体有关负责人前往嵩县，实地参观感受陆浑“全鱼宴”创新成效，为这一代表性“洛阳味道”的宣传推介凝聚力量。

“陆浑‘全鱼宴’需要走差异化与品牌化相结合的道路，打造独特风味。”“每一道菜品都应通过标准化制作流程，来确保品质稳定，形成精品。”“‘洛阳味道’要结合县域文化旅游资源，实现美食与文旅深度融合、创新发展，让游客因美食而来，因美景而留。”……参与调研的各新闻单位负责人纷纷建言献策，表示要利用好媒体平台，以移动端、沉浸式、年轻化的方式，大力宣传推广“洛阳味道”，推动“洛阳味道”美誉度与影响力全面提升，共同助力“洛阳味道”香飘万家。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮 文/图）