夏文化探索有重大突破！洛阳新发现极可能是二里头都邑城墙

记者从河南洛阳古城村遗址联合考古队获悉，夏文化探索取得重大突破。在与夏代晚期都城二里头遗址隔洛河对望的古城村，新发现一道夯土墙，极可能是中国考古人苦苦寻找60余年的二里头都邑城墙。

记者从河南洛阳古城村遗址联合考古队获悉，夏文化探索取得重大突破。在与夏代晚期都城二里头遗址隔洛河对望的古城村，新发现一道夯土墙，极可能是中国考古人苦苦寻找60余年的二里头都邑城墙。

“新发现扩大了二里头都邑面积，为探索二里头都邑整体布局提供了极为重要的线索。”中国社会科学院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍表示，城墙的确定，将极大改变对二里头都邑、二里头文化发展水平的认识。

这是二里头遗址与古城村遗址平面示意图。新华社发

据悉，古城村遗址位于二里头遗址北侧的洛河北岸。2021年发掘以来，已发现二里头文化时期的3条壕沟(G1、G2、G3)和1道夯土墙。

其中，G2、G3、夯土墙大致平行，均位于古城村遗址东、北部。已发现的部分均呈拐尺形，均包括西南-东北走向和南北走向的部分。西南-东北走向部分长度超过1800米，南北走向部分长度超过300米。

“G2、G3和夯土墙，与二里头遗址主干道路、墙垣、夯土建筑等主体遗存的方向一致，时代相同，在东、北方向对二里头遗址形成围合之势，因此推测它们极可能是二里头都邑外围的壕沟和城墙。”中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛说。

这是河南洛阳古城村遗址东北角航拍图。新华社发

二里头遗址中心区现存面积约300万平方米，是“寻夏”的关键点位。自1959年我国首次明确以探索夏文化为目标的田野考古正式启动以来，二里头遗址发掘与研究工作持续进行。

“筑城以卫君，造郭以守民。”中国古代都城往往筑有城墙。但一直以来，二里头遗址未找到城墙，成为萦绕几代考古人心头的遗憾。

“接下来我们将重点关注洛河古河道年代、位置变化等问题，以进一步明确壕沟、夯土墙的性质。”赵海涛表示，古城村遗址这些壕沟、夯土墙的更大分布范围，壕沟、夯土墙本体以及它们围合区域的内涵、时代和性质等问题，还需要进一步探索。

目前，相关发掘、研究工作仍在进行中。(记者 桂娟 袁月明)

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