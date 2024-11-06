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2024洛阳企业100强榜单出炉 入围门槛首次突破4亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.26 16:27

　　26日，2024洛阳企业100强榜单正式出炉。

　　该榜单由洛阳市企业联合会、洛阳市企业家协会联合发布，是在以企业自愿自主申报为主、采用市场公开数据为辅的基础上，按照国际通行方式，以企业营业收入为入围标准，连续第六年发布相关榜单。

　　根据榜单，2024洛阳企业100强入围门槛首次突破4亿元，从3.31亿元提升至4.25亿元，提高了28.4%，前五名分别是洛阳栾川钼业集团有限公司、洛阳国宏投资控股集团有限公司、伊电控股集团有限公司、万基控股集团有限公司和中国石油化工股份有限公司洛阳分公司。其中，洛钼集团以1863亿元的营业收入位居榜首，创造“五连冠”纪录。

　　整体数据显示，与往年相比，2024洛阳企业100强各项指标均实现增长，部分指标创新高，展现出洛阳大企业良好发展态势。

　　在营业收入上，入选企业营业收入超200亿元的有7家，比上年增加1家。

　　在资产总额上，入选企业资产总额为8082亿元，同比增长3.3%。其中，洛阳国晟投资控股集团有限公司成为洛阳市首家资产总额突破2000亿元的企业；资产总额超1000亿元企业达到3家，比上年增加1家。

　　在利润总额上，入选企业利润总额为463亿元，同比增长98.71%，其中38家企业利润超过1亿元，比上年增加7家。

　　在纳税总额和员工人数上，入选企业纳税总额增长至145亿元，同比增长21%。纳税额亿元以上企业26家，其中破十亿企业3家。入选企业员工总数20.17万人，比上年18.61万人新增加近2万个就业岗位。

　　在类型地区分布上，此次入选企业包括国有企业51家、民营企业49家；按行业划分包括制造业企业70家、服务业企业11家、其他行业企业19家。以上企业分布在全市7县6区，分布较多的包括涧西区24家、洛龙区17家、孟津区16家。

　　在研发投入上，入选企业共投入研发费用86.97亿元，同比增长4.7%；户均研发投入达1.32亿元，同比增长3.13%。

　　此外，在2024河南企业100强名单中，洛阳市14家企业上榜，其中制造业企业9家、服务业企业3家、其他行业企业2家。洛钼集团、国宏投控集团、伊电控股、万基控股等4家企业入选2024中国企业500强，洛钼集团、伊电控股、万基控股等3家企业入选2024中国制造业企业500强，国宏投控集团、国晟集团、大张实业等3家企业入选2024中国服务业企业500强。

 

　　（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李春声 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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