河南省人才集团增资入股洛阳市人才集团

25日，“才聚河洛·赋能新质生产力发展”洛阳市招才引智工作座谈会暨洛阳市国资委、河南省人才集团合作签约仪式举行，这标志着河南省人才集团正式增资入股洛阳市人才集团。

25日，“才聚河洛·赋能新质生产力发展”洛阳市招才引智工作座谈会暨洛阳市国资委、河南省人才集团合作签约仪式举行，这标志着河南省人才集团正式增资入股洛阳市人才集团。

洛阳市国资委相关负责人介绍，近年来，洛阳市坚决落实省委创新驱动、科教兴省、人才强省战略，坚持“引育用服”协同发力，以人才引领创新、以创新引领发展。当前洛阳正处于重要发展战略机遇窗口期，亟需构建多层次、全方位的人才支撑体系。此次签约以“人才”为纽带，搭建起了省、市两级人才集团战略合作的桥梁，将助力更多优势资源汇聚洛阳。

按照计划，接下来，河南省人才集团将与洛阳市人才集团强强联合，在引进高层次人才、搭建创新发展智库、开发人才大数据、激活创新创业活力、构建人才生态圈等方面加大合作力度，为现代化洛阳建设提供高质量人才支撑。

当天，洛阳市人才集团还分别与洛阳现代生物技术研究院、洛阳盛龙矿业集团、洛阳栾川钼业集团、洛阳新强联回转支承股份有限公司、大鱼视觉技术(河南)有限公司签订战略合作协议。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 温向娜 文/图）