洛阳高新区全国排第51位 排名增幅5年来最大

记者从高新区管委会获悉，日前，工业和信息化部发布了2024年国家高新区评价结果，洛阳高新区在全国178家国家高新区中排第51位，较上一轮考核提升7个位次，创5年来排名最大增幅。

记者从高新区管委会获悉，日前，工业和信息化部发布了2024年国家高新区评价结果，洛阳高新区在全国178家国家高新区中排第51位，较上一轮考核提升7个位次，创5年来排名最大增幅。

国家高新区评价工作是引导高新区贯彻落实国家战略导向、推动高质量发展的重要抓手。该评价共设置6个一级评价指标、43个二级评价指标和5个减分指标，评价结果是衡量高新区发挥高质量发展核心载体、关键引擎作用，以及提升产业创新能力，推进科技创新与产业创新融合发展成效的直接体现。

近年来，洛阳高新区深入贯彻落实全市以创新引领发展主战略，坚持以科技创新引领产业升级，持续加大高成长性中小企业培育力度，建强孵化培育平台，推动主导产业做大做强。截至目前，洛阳高新区建成9个国家级创新产业孵化平台，在孵企业达1932家；拥有国家科技型中小企业953家、高新技术企业520家、省级以上“专精特新”企业99家，创新平台、主体等各项指标位居全市前列。

下一步，洛阳高新区将聚焦“高”和“新”发展定位，锚定发展高科技、实现产业化、加快形成新质生产力，加快建设特色鲜明的高科技园区和产业创新高地，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 白鸽 张玉书)