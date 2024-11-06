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二里头遗址发现迄今所知最宽的排房建筑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.26 14:39

二里头遗址宫殿区17号基址航拍平面

　　12月26日，国家文物局发布《考古中国》重大项目重要进展时透露，洛阳偃师二里头遗址宫殿区发现二里头都邑迄今所知最宽的排房建筑。

　　二里头遗址位于河南省洛阳市偃师区，地处洛阳盆地中部、古伊洛河北岸台地上，遗址中心区现存面积约300万平方米，主体遗存年代距今约3750—3520年，学术界普遍认为是夏代晚期的都城遗址。经过多年持续考古工作，发现二里头都邑中心区是以多条主干道路和墙垣规划形成的多网格式布局，掌握了二里头都邑总体布局框架的更多细节。

　　近年来，考古人员把工作转向继续探索更多的主干道路和墙垣，重要区域道路和墙垣的保存状况、结构、时代和演变情况，各网格区域的内涵、布局、结构、时代演变及相互联系和区别等问题。经国家文物局批准，2024年中国社会科学院考古研究所对二里头遗址中心区布局探索再次取得重要收获。

二里头遗址宫西一区东墙南段(北-南)

　　中国社会科学院考古研究所二里头考古工作队队长赵海涛说，在二里头遗址宫殿区中心新发现大型建筑基址一处(17号建筑基址)，修建于夯土台基之上。在基址北部清理出一组排房式建筑，面阔超过44米、进深近7米，面积约310平方米，自东向西可分为5间，推断其始建年代为二里头文化二期，这是二里头都邑迄今所知最宽的排房建筑。

　　同时，二里头都邑首次揭露出十字路口区域四座分区围墙并立的布局，由这次发现的工西一区围墙东北角和之前在宫殿区西南路口发掘的其他3个区域的围墙组成。这些重要的新发现极大推动对二里头都邑多网格式布局形成及发展过程，各网格内涵、特征及相互关系等重要问题的探索。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）

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[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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