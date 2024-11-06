商贩使用塑料蒸笼布蒸包子是否合规？ 洛阳市场监督管理局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：市内部分商贩使用塑料蒸笼布，涉及食品安全，希望相关部门尽快解决。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：市内部分商贩使用塑料蒸笼布，涉及食品安全，希望相关部门尽快解决。

市市场监督管理局回复：经现场检查，我市大型超市较为规范，大多数馒头包子等食品从上游食品加工厂配送，现场蒸制只占少数，现场蒸制馒头包子使用蒸柜，配有金属制托盘，不涉及食品安全问题。街头餐饮店、包子店使用塑料蒸笼布比较普遍，长时间蒸制有可能产生有害物质损害人身健康，对于食品容器或者包装材料，根据材质不同，国家有对应的相关标准，任何食品经营者必须使用符合食品安全标准的食品容器或者包装材料，对于街头餐饮店、包子店等食品经营店使用塑料蒸笼布等现象，市场监管部门将进一步规范其经营行为，确保商家使用符合安全标准的食品相关材料。祝您生活愉快！

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