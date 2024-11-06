洛铜苏式建筑：小小红砖楼 逐梦复兴路

诞生我国第一根铜管棒材等“共和国第一”；为神舟系列飞船提供关键合金材料，圆了国人的“飞天梦”；配套中国首台核电发电机组，实现高精度冷凝管国产化……你知道吗？这些推动中国发展的“洛阳创新”，全部诞生自我市建设路50号三栋苏式建筑中。

洛铜苏式建筑群

诞生我国第一根铜管棒材等“共和国第一”；为神舟系列飞船提供关键合金材料，圆了国人的“飞天梦”；配套中国首台核电发电机组，实现高精度冷凝管国产化……

你知道吗？这些推动中国发展的“洛阳创新”，全部诞生自我市建设路50号三栋苏式建筑中。

时光无言，老建筑“会说话”。前不久，国家文物局、工业和信息化部公布了“共和国印记”见证物和工业遗产保护利用典型案例名单，《洛阳铜加工厂：赓续红色血脉传承中铝精神》为77项工业遗产保护利用典型案例之一。

作为中铝洛阳铜加工有限公司工业遗产核心物，三栋苏式建筑见证了老工业基地哪些辉煌过往？又将引领“共和国长子”洛铜走向何处？

三栋建筑各具特色 见证洛铜“从无到有”

“立足新起点坚持高标准”“加强纪律性革命无不胜”“鼓足干劲力争上游”……洛铜厂区内，道路两边的法桐和青松耸立，一个个颇具时代特色的标语，仿佛把人“拉”回了那段激情燃烧的日子。

前不久，洛铜迎来建厂70周年，为厂区内的老建筑“梳妆打扮”，按照老员工的记忆复原了历史场景。其中，主办公楼、检测中心、技术中心修旧如旧，光彩照人。

“洛铜工业遗产核心物，就是这三栋苏式建筑。”洛铜工业遗产项目相关负责人朱勇说，东侧的检测中心飞檐斗拱，中间的主办公楼左右对称，西侧的技术中心墙面有莲花形浮雕。三栋建筑中西合璧、各有特色，是现代苏式工业建筑在国内的缩影，具有较高的社会价值和艺术价值。

这三栋建筑的诞生，还得从“一五”时期说起。1954年，作为新中国“一五”期间156个重点工业项目之一，洛铜的前身——洛阳有色金属加工厂落户洛阳。

在施工条件极其艰苦的情况下，怀揣着“产业报国”的梦想，一批又一批建设者参与建设。他们喊出“一个投资要当两个用，一个人要干两个人的活”，挖土方、住工棚，不等不靠、群策群力，不分昼夜车拉肩扛，建成了集铜及铜合金加工、铝镁材加工、铜精炼三大生产系统，以及与之配套的科研、检测等辅助系统于一体的新中国第一家综合性铜加工企业，洛铜苏式建筑群由此诞生。