研发电磁元器件 为电能运作保驾护航

昨日，在位于老城区的特富特电磁科技(洛阳)有限公司，工作人员正在赶制一批环形变压器和电感器。 昨日，在位于老城区的特富特电磁科技(洛阳)有限公司，工作人员正在赶制一批环形变压器和电感器。 该公司是一家集各类定制化电磁元器件产品的研发、制造、销售及服务于一体的国家级专精特新“小巨人”企业。其生产的电磁变压器、电感器、电源系统等产品，广泛应用于工业电源、新能源汽车、医疗器械、光伏及轨道交通等领域，为电能高效运作提供坚实保障。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 石智卫 摄）