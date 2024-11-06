重塑产业格局须“集而成群”（河洛谈）

洛阳实现国字号产业集群零的突破！央视《新闻联播》报道，工信部公布35个国家先进制造业集群名单，洛阳现代农机装备产业集群成功入选。该集群以洛阳为中心，300多家农机及零部件制造企业遍布周围，可生产包括智能拖拉机在内的四大类近百种现代农机装备，相关部件最快两个小时可运抵洛阳装配。

洛阳实现国字号产业集群零的突破！央视《新闻联播》报道，工信部公布35个国家先进制造业集群名单，洛阳现代农机装备产业集群成功入选。该集群以洛阳为中心，300多家农机及零部件制造企业遍布周围，可生产包括智能拖拉机在内的四大类近百种现代农机装备，相关部件最快两个小时可运抵洛阳装配。

产业集群如同热带雨林，许多企业串珠成链、聚链成群，高效协作、要素富集，构成一个孕育创新的生态系统。现代产业竞争，往往是产业生态的比拼。美国硅谷的成功，不仅在于约1500家计算机公司引领着科技革命和技术创新潮流，更在于高新技术中小企业群的云集和裂变；株洲电力机车市场占有率位居全球第一，离不开“一杯咖啡的时间，可以集齐生产一台电力机车所需的上万个零部件”的集群效应。单靠一批尖子生“风景独好”不行，强大的“集团军”作战能力才是赢得未来的关键。

制造业是洛阳的当家产业。我市当前正加快重塑产业格局，将产业集群能级提升作为主攻方向，可有事半功倍之效。近年来，我市强化链群思维，重点打造17条优势产业链，持续延链补链强链，集群发展不断破局。从宁德时代洛阳基地一期投产、二期开工带动一批产业链项目落地洛阳，千亿级新能源产业集群加速隆起，到中航光电基础器件产业园落成投产，千亿级光电产业集群蓄势崛起，再到洛阳农机集群各企业高效协作，诞生了国内最大马力的动力换挡拖拉机等高端产品，集群发展助力洛阳制造乘“风”而上，迈向价值链中高端。

集群集群，最怕“集而不群”。同不少地方一样，洛阳在产业集群发展上还存在同质化、本地配套率不高、创新效率不高等共性问题。当下，各地集群发展风起云涌，谁先破解难题，谁就能胜出。政府相关部门和各产业联盟要当好集群发展“织网人”，协助集群破解配套能力不足、分工定位不明确等问题，多为集群发展搭建舞台。链主和龙头企业则要强化引领作用，加快突破关键领域、重要环节，带领中小企业一起做大“蛋糕”。如此，我们方能做大做强产业集群，在新一轮区域经济版图重构中赢得竞争优势。（洛平）