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洛阳市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.24 23:17

市委常委会召开会议
传达学习习近平总书记重要指示精神
传达省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神，研究全市经济工作；对做好统计、整治形式主义为基层减负、全面依法治市等工作提出要求
江凌主持 徐衣显、张玉杰出席 李保国、孙延文列席

　　24日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，传达学习省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神，研究全市经济工作；对做好统计、整治形式主义为基层减负、全面依法治市等工作提出要求。

　　市委书记江凌主持会议，徐衣显、张玉杰出席会议，李保国、孙延文列席会议。

　　会议强调，要深入学习习近平总书记对做好“三农”工作作出的重要指示以及中央农村工作会议精神，坚持农业农村优先发展，集中连片推进乡村全面振兴，推动农业基础更加稳固、农村地区更加繁荣、农民生活更加红火；加快推进特色产业连片发展，一体推进城乡供排水一体化、农村公路、水利灌溉等基础设施建设，分批推进乡村人居环境改善，全域加强乡村治理，不断开创乡村全面振兴新局面。要深入学习习近平总书记在听取海南省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神、在庆祝澳门回归祖国25周年大会暨澳门特别行政区第六届政府就职典礼上的重要讲话精神等，始终胸怀“国之大者”，立足洛阳实际做好结合转化文章，以实际行动践行“两个维护”。要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《深入推进党的自我革命》，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，使广大党员干部做到忠诚干净担当，确保党始终充满蓬勃生机和旺盛活力。

　　会议传达学习了省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神，听取了全市经济工作有关情况汇报。会议强调，要把学习贯彻中央经济工作会议精神与学习贯彻省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神结合起来，深刻领会全国全省经济发展取得的成就和党中央、省委对明年经济工作的决策部署，坚定信心、迎难而上，以更加积极进取的姿态，推动经济持续回升向好。要抢抓宏观政策机遇，把政策红利转变为发展实效。要坚定不移推进创新发展，以科技创新引领新质生产力发展。要全力抓投资、促消费，用好“两新”“两重”政策，提高投资效益，释放消费潜力。要加大稳企惠民力度，推动惠企政策直达快享，不断增进民生福祉。要有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

　　会议学习了《中华人民共和国统计法》等有关文件，听取了全市统计工作情况汇报。会议指出，要切实增强做好新时代统计工作的责任感使命感，强化法纪意识，规范统计行为，做优统计服务，加强统计监督，为党委政府科学决策和经济社会高质量发展提供有力支撑。

　　会议传达了中央和省有关会议精神，听取了全市落实中央八项规定精神、整治形式主义为基层减负工作情况汇报。会议强调，要从讲政治的高度锲而不舍落实中央八项规定精神，扎实推进整治形式主义为基层减负工作，立足实际制定更有针对性的举措，切实强化执纪监督，着力营造风清气正的政治生态和干事创业的浓厚氛围。

　　会议听取了全市全面依法治市工作情况汇报。会议强调，要深入学习贯彻习近平法治思想，统筹科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，系统谋划地方立法工作，深入推进依法行政，创新普法宣传形式，为推进现代化洛阳建设提供坚强法治保障。

　　会议还研究了市委十二届七次全会暨市委经济工作会议筹备工作，以及省委巡视整改相关工作。

　　会议还研究了其他事项。

　　市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功出席会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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