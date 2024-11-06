阵风6-7级！洛阳最新天气预报来了

洛阳市气象台据最新气象资料分析，未来几天多受偏西气流影响，云系较多；27日、30日受冷空气影响，风力较大。
洛阳市气象台据最新气象资料分析，未来几天多受偏西气流影响，云系较多；27日、30日受冷空气影响，风力较大。
洛阳市气象台据最新气象资料分析，未来几天多受偏西气流影响，云系较多；27日、30日受冷空气影响，风力较大。具体预报如下：
今天夜里：多云。
25日(周三)：多云到晴天，西北风3级左右，气温-2℃～11℃。
26日(周四)：晴天到多云，西北风3级左右，气温-2℃～7℃。
27日(周五)：多云转晴天，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-3℃～7℃。
28日(周六)：晴天，气温-3℃～8℃。
29日(周日)：晴天转多云，气温-3℃～9℃。
30日(周一)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温2℃～11℃。
31日(周二)：晴天间多云，气温-2℃～11℃。⑥
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