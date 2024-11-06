洛阳晴冷天气持续 大风即将到达

今日洛阳多云到晴天，西北风3级左右，气温-2℃～11℃。
今日洛阳多云到晴天，西北风3级左右，气温-2℃～11℃。
早上出门，您有没有觉得冷？进入“一九”，最低气温降至零下，让我们领教了数九寒天的寒冷。
在一年当中的最冷时段，大家需注意防寒保暖。在使用取暖设备时，注意防火和防一氧化碳中毒。
市气象台据最新气象资料分析，未来几天受偏西气流影响，我市云系较多。27日、30日受冷空气影响，我市风力较大。
具体预报
今天：多云到晴天，西北风3级左右，气温-2℃～11℃。
明天：晴天到多云，西北风3级左右，气温-2℃～7℃。
27日(周五)：多云转晴天，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-3℃～7℃。
28日(周六)：晴天，气温-3℃～8℃。
29日(周日)：晴天转多云，气温-3℃～9℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
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