洛阳晴冷天气持续 大风即将到达

今日洛阳多云到晴天，西北风3级左右，气温-2℃～11℃。 早上出门，您有没有觉得冷？进入“一九”，最低气温降至零下，让我们领教了数九寒天的寒冷。 在一年当中的最冷时段，大家需注意防寒保暖。在使用取暖设备时，注意防火和防一氧化碳中毒。 市气象台据最新气象资料分析，未来几天受偏西气流影响，我市云系较多。27日、30日受冷空气影响，我市风力较大。 具体预报 今天：多云到晴天，西北风3级左右，气温-2℃～11℃。 明天：晴天到多云，西北风3级左右，气温-2℃～7℃。 27日(周五)：多云转晴天，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-3℃～7℃。 28日(周六)：晴天，气温-3℃～8℃。 29日(周日)：晴天转多云，气温-3℃～9℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）