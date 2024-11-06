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孟津区会盟镇：名人故居做加法 “活态场景”新体验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.25 08:38

　　近日，在孟津区会盟镇王铎故居，不少游客选择在游览结束后选购景区推出的特色文创。临近2025年，乙巳蛇年王铎书法台历备受游客青睐。

　　王铎为明末清初书法家，是地地道道的孟津人。王铎故居坐北朝南，为五进大院，整体营造出明清官邸建筑巍峨、壮观、肃穆的文化氛围。

　　“文化名人故居不只是旧宅院，更是当地的人文亮点和文脉延续。”王铎故居负责人王腾霄介绍，近年来，景区创新思维理念，通过文创研发、IP打造、跨界推广等方式，深挖名人价值、打造名人效应、传播名人事迹，变名人故居“静态空间”为“活态场景”，为游客提供沉浸式深度游览体验。同时，景区推出相应研学课程，让孩子们通过拓片制作、毛笔体验、字谜游戏等互动活动实地感受书法的魅力。

　　截至目前，王铎故居已先后推出毛笔、笔筒、王铎碑刻精选、王铎书法手札等近百种文创产品。新近推出的文创台历还附赠相应纪念卡牌，游客凭此卡牌可在2025年不限次数参观王铎故居。

　　会盟镇相关负责人表示，将依托王铎故居充分挖掘、阐释王铎书法的精髓和内涵，推动文旅融合发展，将王铎故居打造成集文化展览、主题文创等多元业态为一体的沉浸式文化艺术空间。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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