服务“不断档”！洛阳实现车管业务“周六不打烊”

“全员放弃周末休息集体加班，解决了公司245辆作业车辆入户及变更业务。很感动！很鼓劲！”12月24日，谈及洛阳市公安局交警支队车管所“量身定制车管服务”行动，河南交投集团洛阳分公司相关负责人感慨道。

“全员放弃周末休息集体加班，解决了公司245辆作业车辆入户及变更业务。很感动！很鼓劲！”12月24日，谈及洛阳市公安局交警支队车管所“量身定制车管服务”行动，河南交投集团洛阳分公司相关负责人感慨道。

原来，随着春运临近，加上低温雨雪等不利天气发生概率增加，河南交投集团洛阳分公司道路养护作业量陡增。为此，企业适时购入了一批作业车辆。市交警支队车管所助企便民服务队入企走访时了解到这一情况，当即开启“绿色通道”，“量身定制”车管服务事项，实实在在为企业解难题、助发展。

“服务群众无小事儿！”洛阳市公安局交警支队车管所所长李永辉坦言，紧盯“服务更便捷、便民更高效、群众更满意”工作目标，车管部门通过打造一体化管理、一站式服务、一窗式办结窗口服务模式等举措，构建起“升级版”的现代化车管服务体系。

“提前上岗、延迟下班、周末加班、精准帮办”等服务举措，与企业、社区、职能部门开展“契约化”共建，推行“企业办”“社区办”“高校办”等零距离“上门服务”……今年以来，洛阳市累计办理机动车业务145.5万笔，落地车管便民措施20余项，累计惠及300多万人次。

尤其是新一轮汽车“以旧换新”政策实施以来，市交警支队车管所相继推出“周六延时办”“及时办”“便利办”“灵活办”等9项便民服务措施。近两个月来，车管部门周末期间累计服务群众5700余名，办理车管业务4800余笔，破解了企业群众“工作日没空办，休息日无处办”的便民服务难题。

不止于此。洛阳市交警支队车管所坚持以深化“放管服”改革为牵引，在全面下放车管业务权限的基础上，在全市220余家社会化服务站、临牌服务站及机动车检测站等拓展车管业务，开启全市机动车登记服务站“周六不打烊”模式。对全市车管所业务大厅进行了改造升级，增设自助体检照相设备，加强12123网办、违法处理等办事专窗管理，并新组建了车管二分所，让更多群众能在家门口享受到优质服务。

“车管所是服务群众的前沿阵地，也是交通管理的重要窗口。”洛阳市公安局交警支队相关负责人表示，将以流程优化为核心、以科技赋能为手段，从源头上筑牢安全防线，为全市道路交通安全保驾护航。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 杨少钦 文/图）