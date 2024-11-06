洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

服务“不断档”！洛阳实现车管业务“周六不打烊”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.24 20:33

　　“全员放弃周末休息集体加班，解决了公司245辆作业车辆入户及变更业务。很感动！很鼓劲！”12月24日，谈及洛阳市公安局交警支队车管所“量身定制车管服务”行动，河南交投集团洛阳分公司相关负责人感慨道。

　　原来，随着春运临近，加上低温雨雪等不利天气发生概率增加，河南交投集团洛阳分公司道路养护作业量陡增。为此，企业适时购入了一批作业车辆。市交警支队车管所助企便民服务队入企走访时了解到这一情况，当即开启“绿色通道”，“量身定制”车管服务事项，实实在在为企业解难题、助发展。

　　“服务群众无小事儿！”洛阳市公安局交警支队车管所所长李永辉坦言，紧盯“服务更便捷、便民更高效、群众更满意”工作目标，车管部门通过打造一体化管理、一站式服务、一窗式办结窗口服务模式等举措，构建起“升级版”的现代化车管服务体系。

　　“提前上岗、延迟下班、周末加班、精准帮办”等服务举措，与企业、社区、职能部门开展“契约化”共建，推行“企业办”“社区办”“高校办”等零距离“上门服务”……今年以来，洛阳市累计办理机动车业务145.5万笔，落地车管便民措施20余项，累计惠及300多万人次。

　　尤其是新一轮汽车“以旧换新”政策实施以来，市交警支队车管所相继推出“周六延时办”“及时办”“便利办”“灵活办”等9项便民服务措施。近两个月来，车管部门周末期间累计服务群众5700余名，办理车管业务4800余笔，破解了企业群众“工作日没空办，休息日无处办”的便民服务难题。

　　不止于此。洛阳市交警支队车管所坚持以深化“放管服”改革为牵引，在全面下放车管业务权限的基础上，在全市220余家社会化服务站、临牌服务站及机动车检测站等拓展车管业务，开启全市机动车登记服务站“周六不打烊”模式。对全市车管所业务大厅进行了改造升级，增设自助体检照相设备，加强12123网办、违法处理等办事专窗管理，并新组建了车管二分所，让更多群众能在家门口享受到优质服务。

　　“车管所是服务群众的前沿阵地，也是交通管理的重要窗口。”洛阳市公安局交警支队相关负责人表示，将以流程优化为核心、以科技赋能为手段，从源头上筑牢安全防线，为全市道路交通安全保驾护航。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 杨少钦 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “温水煮青蛙”！动脉粥样硬化隐匿在你的生活习惯里
    “温水煮青蛙”！动脉粥样硬化隐匿在你的...
    “温水煮青蛙”！动脉粥样硬化隐匿在你的生活习惯里
        动脉粥样硬化，听起来没有心梗、脑梗那么吓人，事实上，它和心梗、脑梗密切相关。
  • ·孕妇吃冰箱食物后高热腹泻 医生：这个细菌不怕冷
  • ·暖气屋里口鼻干燥怎么办？
  • ·嘴角长疱疹怎么好得快？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 风力逐渐加大 洛阳气温先升后降
  • 出行更便捷！洛阳持续推进道路提...
  • 郏鄏市街：洛阳的“乳名”叫郏鄏
  • 河洛乡村美！洛阳1856个行政村实...
  • 中航光电高端互连科技产业社区项...
  • 中信重工打破技术壁垒 助力我国高...
  • 事关2025元旦春节！洛阳发布提醒...
  • 洛龙区中小学期末考试时间确定
  • 建光伏发电项目 助企业绿色转型
  • 市人大常委会召开党组（扩大）会议
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    隆冬几幅

    红枫最多情

    隋唐装扮迎新年

    沉醉初冬艳阳下
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605