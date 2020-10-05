请提前预约！洛阳博物馆单日预约上限提升至1万人

进入“五一”假期以来，洛阳博物馆连续达到最大观众承载量上限。

进入“五一”假期以来，洛阳博物馆连续达到最大观众承载量上限。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，在落实疫情防控相关要求的同时，为保证广大观众及博物馆爱好者的参观质量，该博物馆每天预约名额上限提升至1万人。

需要特别注意的是，洛阳博物馆实行微信公众号提前预约参观，预约成功的观众请严格按照预约的时段有序进馆参观。

1万人的名额全部预约满时，不再接受人工登记或现场取票的参观方式，没有预约的观众请择期再进行预约。为避免拥堵，请大家合理安排行程，确定参观时段后提前进行预约。无微信或智能手机的老年人可凭有效证件(身份证、户口簿、老年证等)现场登记参观。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 胡寅 文/图)