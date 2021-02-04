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洛阳河洛石文化博物馆：洛阳牡丹甲天下 河洛奇石美九州
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.24 11:30
红牡丹磐石宝座

　　●馆名：洛阳河洛石文化博物馆

　　●馆址：瀍河区九都路与新街交叉口向北50米路东

　　●馆藏精品：牡丹石、黄河石等奇石，历代精品石雕

　　●开放时间：9:00~11:00，14:00~17:00，全年开放

　　公园里的牡丹，花开花落二十日，而洛阳河洛石文化博物馆里的“牡丹”常年盛开，永不凋谢。洛阳河洛石文化博物馆位于洛河北岸新街路东，毗邻洛阳民俗博物馆。遥望古都洛城，街头人潮涌动、车水马龙，馆内古色古香、清雅幽静。

　　这里既是博物馆，也是茶餐厅，陈设布局紧凑，生活气息浓郁。牡丹石、石狮子、拴马桩、石经幢等奇石古玩安置在馆内的茶台边、过道旁、包间内，看似随意，实则用心，一步一景，妙趣横生。奇石不语，沧桑万年。沏一杯茶，品茗，赏石，踱步，静思，仿佛回到了旧日时光。

古代石狮

　　河洛奇石，美不胜收

　　洛阳河洛石文化博物馆建于2012年，是我市首批民办博物馆之一，也是人气火爆的网红打卡地。很多游客逛完老城、看罢牡丹花，慕名到馆内赏河洛奇石、品洛阳美食。

　　这个博物馆的创建人张建升，是中国观赏石协会副会长、中国收藏家协会赏石委员会副主席。

　　张建升是洛阳人，酷爱奇石，无论走到何地，总要先到当地的奇石市场淘宝，遇到喜欢的，买下就走，石友们戏称他是“神秘的买石人”。

　　赏石、藏石数十年，蓦然回首，张建升意识到，最美的奇石就在身边，就在洛阳。洛阳物华天宝，钟灵毓秀，文化底蕴深厚，赏石历史悠久，几乎各个县区都有独特的石种，譬如嵩县荷花石、汝阳梅花石……栾川、嵩县、新安、孟津等地皆有赏石协会、赏石基地。石友们笑称，洛阳不但是千年古都，还是“中国赏石文化之都”。

　　多年收藏，藏品渐丰，张建升赏石玩石，不愿独享，便在社会各界的支持下，建了这个博物馆，与众人分享，弘扬河洛石文化，传承河洛文明。

　　大开眼界，大长见识

　　洛阳河洛石文化博物馆分上下两层，藏品丰富：博物馆门外院墙边，摆着巨型牡丹石、拴马桩；楼上、楼下的绿植间，卧着历朝历代的石狮子；包间内挂着牡丹画，摆着牡丹屏……目之所及，皆是景致。

　　据副馆长李梅介绍，该馆藏品主要分三大类：一是古今奇石、观赏石；二是历代石雕、石刻艺术品；三是书画及古玩杂项。奇石来自全国各地，以河洛地区石种为主。你可以看到千姿百态的牡丹石、荷花石、梅花石、竹叶石，以及黄河石、长江石、戈壁石、太湖石、灵璧石等。这些奇石形态各异，花纹奇特，鬼斧神工，浑然天成，令人叹为观止。此外，馆内还有张海、文柳川等当代名家的书画作品。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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