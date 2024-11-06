“机遇”成市委全会暨市委经济工作会议高频词

昨日下午，市委十二届七次全会暨市委经济工作会议落下帷幕。回顾此次会议，“机遇”一词成为贯穿其中的高频词。

昨日下午，市委十二届七次全会暨市委经济工作会议落下帷幕。回顾此次会议，“机遇”一词成为贯穿其中的高频词。

近年来，我市抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，积极抢占产业发展新赛道，加快推动传统产业转型升级，着力从根本上重塑洛阳产业格局，进一步夯实了现代化洛阳建设的根基。展望明年，经济发展面临的挑战前所未有，机遇也前所未有，抓住机遇才能更好地应对挑战，把各方面积极因素转化为发展实绩。

机遇来自哪里？如何抢抓机遇？此次会议作出了明确解答和全方位部署。

机遇来自对大局大势的深刻洞察

当前，经济发展呈现出许多重大趋势性变化，蕴含着一系列重大机遇。

——新一轮科技革命深入推进，人工智能、量子技术、生物技术等颠覆性技术不断涌现，催生了许多产业发展新赛道，各地都有均等的机会。新一轮产业变革加速演进，新能源、新材料、智能制造等新兴产业蓬勃兴起，传统产业加快与风口关联、向风口转型，重塑产业格局面临更多的现实路径和更广的变革空间。

——消费需求发生深刻变化，消费领域、消费场景、消费标准正在发生重大改变，衍生出诸多新的产业特别是新的服务产业发展机会。这将创造更多就业机会，进一步拉动消费增长、激活城市经济。

能不能做好明年经济工作，关键就在于能不能抓住和用好机遇。明年我市将抢抓大局大势中蕴含的重大机遇，做到顺势而为、乘势而上，引领全市经济更好地应变局、破困局、开新局。

机遇来自对宏观政策的精准把握

明年，国家将实施更加积极有为的宏观政策，为洛阳抢抓政策机遇，更好把政策红利变成发展实效奠定了坚实基础。

——用足用好财政政策，抢抓“两重”建设加力机遇，全年争取超长期特别国债、中央预算内资金等30亿元以上；抢抓“两新”政策扩围机遇，坚持政策解读与项目储备同步开展、原有品类促销和新增品类宣传一体统筹，分类动态完善配套措施，让更多政策红利落到企业账上、群众手中。

——推动货币政策落地见效，加大政策性开发性金融机构对接力度，全年投放政策性贷款100亿元以上；大力推广“科技贷”“人才贷”“知识产权质押贷”，创新科技型企业综合保险等金融产品，力争科技型企业贷款增速高于全部贷款5个百分点以上。

——打好政策“组合拳”，加强财政、货币、就业、产业、区域、贸易、环保、监管等政策和改革开放举措的协调配合，增强政策合力，统筹政策制定和执行全过程，提高政策整体效能。

机遇来自对自身优势的正确认识

近年来，洛阳立足资源禀赋，持续打好科技、文化、生态三张牌，不断厚植特色优势，具备了实现新的更大发展的潜力和底气。

——依托洛阳科技基础，着力打造高能级创新平台矩阵，注重用市场机制聚合创新资源，推动全市科技创新能力不断提升，为加快实现从要素驱动发展转向创新驱动发展奠定了坚实基础。

——用好洛阳文化资源，大力发展新文旅产业，加快建设高品质古都文化体验区，统筹抓好城市旅游与县域旅游，推动洛阳文旅火爆出圈，为提升城市美誉度和吸引力、促进优质资源向洛阳集聚创造了有利条件。

——发挥洛阳生态优势，坚定不移走好差异化发展、绿色发展之路，抓好南部生态发展区建设，大力发展绿色产业，使绿色化低碳化成为洛阳发展的新趋势。

在现代化建设新征程上，持续擦亮这三张牌，洛阳就会获得更多的发展先机，更好地把特色优势转化为发展胜势。

机遇前所未有，发展只争朝夕。与会人员纷纷表示，做好2025年工作，既要看到机遇，更要善于把握机遇，将结合各自工作实际，在操作层面深度研究工作，找准抢抓机遇的突破口和着力点，最大限度释放各种机遇带来的发展红利。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 赵晨熹）