洛阳瀍河区4家学校注销

瀍河回族区人民政府网站今日发布公告称，现将洛阳市塔西小学、洛阳市金村小学、洛阳市龙虎滩小学以及洛阳市振兴路初级中学4家事业单位注销。 瀍河回族区人民政府网站今日发布公告称，现将洛阳市塔西小学、洛阳市金村小学、洛阳市龙虎滩小学以及洛阳市振兴路初级中学4家事业单位注销。 洛阳市瀍河回族区教育体育局关于洛阳市塔西小学等4家事业单位注销的公告 根据《中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会关于撤销洛阳市塔西小学等四所学校的批复》(洛瀍编〔2024〕75号)的文件要求，现将洛阳市塔西小学、洛阳市金村小学、洛阳市龙虎滩小学以及洛阳市振兴路初级中学4家事业单位注销。 上述4家事业单位注销后，其人员、编制、资产等由瀍河回族区教育体育局负责调整到位，并处理各项遗留问题。 特此公告。 2024年12月27日 ⑥