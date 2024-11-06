展望2025——聚焦聚力推动发展不断迈上新台阶

即将到来的2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是推动经济持续回升向好的关键一年。

把现代化洛阳建设不断推向前进 （资料图片）

即将到来的2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是推动经济持续回升向好的关键一年。

经济形势怎么把握？宏观政策红利如何释放？关键重点工作如何发力？市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，进一步明确了做好明年工作的总体要求、重要原则和重点任务，绘就了新一年高质量发展的“路线图”。

重要原则

突出稳中求进、以进促稳

把稳中求进、以进促稳作为明年工作的首要要求，把稳定企业生产经营、促进群众就业增收、防范化解重大风险摆在更加重要的位置，在守住“稳”的底线的同时，更加注重做好“进”的文章。

突出改革创新、转型发展

加快实现从要素驱动发展向创新驱动发展、从以行政手段推动发展向以市场手段推动发展的根本性转变，把改革创新作为洛阳转型发展的根本动力。

突出用好政策、抢抓机遇

深入研究国家政策，积极主动沟通对接，最大限度争取政策支持，切实把政策红利转化为发展实效，推动经济持续回升向好。

突出产业发展、项目攻坚

把推动产业发展作为经济工作的首要任务，聚焦产业发展新赛道，持续谋划实施一批重大产业项目，加大项目攻坚力度，确保重大产业项目扩量提质、接续有力。