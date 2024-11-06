网友反映孩子生病第一天老师就要诊断证明 涧西区教育局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孩子发烧在家吃药观察，请假第一天，老师就追着让去医院开诊断证明。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孩子发烧在家吃药观察，请假第一天，老师就追着让去医院开诊断证明。

涧西区教育局回复：秋冬季是传染病的高发期，根据上级关于传染病防控的要求，为了确保学生的健康和安全，学校每天需要依据正规的医疗诊断证明做好晨午检登记及追踪记录，以便在必要时采取相应的防控措施，防止传染病的传播等情况发生，以保障校园整体的学习秩序和环境健康，为了孩子们的健康。

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