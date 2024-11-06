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回眸2024——现代化洛阳建设迈出新步伐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.27 08:37
 
世界客属第33届恳亲大会圆满举行

　　2024年是实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，也是巩固和增强经济回升向好态势、着力推动高质量发展的攻坚之年。

　　行至岁尾，回看全年。面对外部压力增大、内部困难增多的复杂形势，全市上下聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，着力稳增长、促转型、惠民生、防风险，全市经济呈现总体平稳、稳中有进的良好态势，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。

　　经济运行稳步向好

　　全市生产总值增速逐季回升，预计全年增长5%左右；规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额增速稳步回升。

文旅市场持续火爆

　　文旅市场持续火爆，释放出促消费、扩投资、惠民生的综合效应。前11个月，全市接待游客、旅游总收入分别增长13.5%、16.3%，新增酒店及民宿899家、较去年增长26%，旅游行业从业人员近24万人，朝着“文旅文创成支柱”目标迈出坚实步伐。

　　创新发展成效凸显

　　加快打造高能级创新平台，实施高新技术企业倍增行动，营造良好创新生态，推动创新链产业链深度融合。今年以来，全市新增创新平台352个，新认定高新技术企业217家，技术合同成交额175.52亿元、较去年增长25.2%。

龙门实验室总部基地项目建设提质提速

　　科技体制改革、要素市场化配置改革、国资国企改革、开发区改革等重点领域改革向纵深推进，龙门实验室“管委会+产业研究院+运营公司”的组织架构有效运转，工控集团、交投集团成功组建，全市7个开发区在全省排名中实现晋位升级。

　　改革创新持续深化，经济发展质效持续提升。前11个月，全市高技术制造业增加值增长63.8%、高于规模以上工业57.5个百分点，高新技术产业增加值占比达55.3%、较年初提升8.5个百分点，规模以上工业企业利润增速分别高于全国、全省36.3个和25个百分点。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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