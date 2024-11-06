即日起，洛阳这些公交线路调整

昨日，“洛阳公交”微信公众号发布消息，洛阳部分公交线路调整。

昨日，“洛阳公交”微信公众号发布消息，洛阳部分公交线路调整，具体内容如下：

临时调整53路、V8路

根据市交警支队《关于老城区北大街(唐宫东路—中州东路)提升改造工程快车道封闭施工的公告》，洛阳市老城区北大街(唐宫东路—中州东路)提升改造工程将于12月27日起围挡施工，洛阳公交集团对53路、V8路进行临时调整：

53路

去程从平等街北口发车，沿原线行驶至平等街与玄武门大街交叉口后，改走玄武门大街、承福门大街、中州中路至中州中路与承福门大街交叉口恢复原线。

去程临时取消站位：北大街玄武门大街口、北大街莲花寺街口、北大街中州东路口、老集。

去程临时新增站位：大北门、玄武门大街建安街口、承福门大街北口、九龙鼎北。

V8路

去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至新街与中州东路交叉口后，改走新街、玄武门大街、平等街至平等街与玄武门大街交叉口恢复原线，调整路段去回程一致。

临时取消站位：中州东路民主街口(去程)、青年宫(去程)、北大街中州东路口(去程)、唐宫东路北大街口(回程)、唐宫东路人民街口(回程)、北大街莲花寺街口、北大街玄武门大街口。

临时新增站位：新街中州东路口北(去程)、新街唐宫东路口、新街玄武门大街口(回程)、玄武门大街人民街口、玄武门大街平等街口。

部分线路恢复广文路原线运营

广文路建设路口施工完毕，洛阳公交集团将于12月27日起，恢复15路、51路、73路、82路、111路广文路原线运营。⑥