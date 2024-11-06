洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳81岁“模特奶奶”的花样生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.27 08:18
谢桂琴（左五）和她的姐妹们

　　“Hello！”“Be confident！You are beautiful！”(自信点儿！你很美！)……25日上午，在涧西区中弘中央广场社区活动中心内，伴随“哒哒哒”的走步声，一声声英文指令飘然传来。这是社区爱生活模特志愿服务队的排练现场，英文指令的发出者是该志愿服务队的队长——81岁的谢桂琴。

　　她们的生活被模特队改变

　　谢桂琴退休前是我市一高中的英语老师，曾是学校模特队成员。退休后她在原社区一直是模特队骨干，2019年搬入中弘中央广场社区。

　　“挺胸、收腹、抬头，注意表情管理，面带微笑。”在谢桂琴的指挥下，模特们及时调整姿势和表情，跟随音乐鼓点走出年轻态，“Very good！(非常好！)”

　　62岁的乔秀峰本是一名农村妇女，因帮儿子带孩子入住中弘中央广场社区，机缘巧合下加入爱生活模特志愿服务队。

　　“以前我不会穿搭衣服，也习惯弓着背走路，你看我以前的照片，哎呀，真是不好看！”翻看自己加入模特队前的照片，乔秀峰开启“自我吐槽”模式。

　　乔秀峰的改变从“当模特”开始。进入模特队后，在谢桂琴的“教学”之下，乔秀峰从表情管理、服装搭配，到走路姿势，她的形象迎来180度大转变，连家人都感到惊叹。

　　在爱生活模特志愿服务队，像乔秀峰一样被模特训练改变生活的人还有许多。

　　正因越来越多的人在这里找到了“更好的自己”，所以加入模特队的人越来越多。截至目前，该志愿服务队共有学员40人，平均年龄65岁。

　　将英语口语融入日常训练

　　“Be confident！You are beautiful！”(自信点儿！你很美！)在模特队的日常训练中，谢桂琴常常把这句话挂在嘴边。

　　“爱美是女人的天性，别管她是18岁还是80岁。”说起创立该志愿服务队的初衷，谢桂琴表示，每个女性都有不同的美，但很多人不曾留意也不了解自己的美，所以她借由模特训练更想做的是，带领更多老姐妹自信起来、看到自己的美，大家一起优雅地变老。

　　“Hello！(你好！)”“Good！(不错！)”“Goodbye！(再见！)”……模特队自去年成立以来，谢桂琴坚持将简单的英语口语融入模特队的日常训练，逐渐地，这也成了爱生活模特志愿服务队的特色。

　　为何要这样做？谢桂琴说，如今，洛阳发展得越来越好，外国游客越来越多，走模特步不仅能够提升女性气质，还有机会登上大舞台，向更多人展现洛阳人的良好形象，学习英语无论何时都是“锦上添花”。

　　该社区党委书记潘虹介绍，谢桂琴的英语优势不光在模特队发光发热，作为一名社区志愿者，她还是社区英语课堂的主讲人，带领辖区有英语学习意愿的居民学习日常英语口语。截至目前，200多人次受益于该课程。

　　有一种生活态度叫优雅老去

　　“到现在，我都要求她们训练前穿高跟鞋靠墙站10分钟。”谢桂琴说，在模特队中，许多学员刚来时很羞涩，不好意思穿裙子，甚至很多人从来都没有穿过高跟鞋，“我想从穿着开始，让大家敢于漂亮，不要有‘美丽羞耻’”。

　　精美的卷发、讲究的穿着、时髦的背包……虽然今年已经81岁，但谢桂琴依旧保持着一种独特的优雅美。在生活中，她也用这样的方式向大家展示自己对美丽、对生活的态度。

　　“平时我都穿得比较邋遢，带孙子也不打扮，可看到谢姐之后，我突然感到，原来人生还有其他的活法儿。”志愿服务队队员、64岁的李万青说，在谢桂琴的影响下，她除了照顾家人生活起居，还越来越多地关注自己的情绪并与自己对话，“参加活动的这一年，我也学着更爱自己了”。

　　面对衰老，女性如何保持良好心态？谢桂琴说，如今，女性的社会角色越来越多，她们是妻子、是妈妈、是奶奶、是婆婆……以至于很多时候，不少人都忘记她们首先是自己。因此，在日常训练中，她格外注意捕捉队员的优点，通过不断夸赞为她们拉满“情绪价值”，引导她们将注意力放在自身，平静地接受衰老，通过言行举止和服装外貌，端庄、大方、优雅地老去。

　　对于未来，谢桂琴说，她已到耄耋之年，深感平静从容有时是比快乐幸福更可贵的事情。接下来，她希望站在她热爱的讲台上、T型台上，带着更多老姐妹一起找到“更好的自己”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    专家学者齐聚 共话睡眠呼吸障碍诊疗与耳科建设
    专家学者齐聚 共话睡眠呼吸障碍诊疗与耳...
    专家学者齐聚 共话睡眠呼吸障碍诊疗与耳科建设
        近日，由洛阳市医学会、洛阳市医院管理协会主办的“2024年洛阳市阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征论坛暨耳科...
  • ·板蓝根虽可治感冒 但并非“万能药”
  • ·“擦香香”时拍一拍 皮肤吸收会更好？
  • ·大把猛吃保健品 到底能起啥作用
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市委十二届七次全会暨...
  • 夏文化探索有重大突破！洛阳新发...
  • 郑州大学洛阳产业技术研究院揭牌...
  • 创意升级！洛阳推动陆浑“全鱼宴...
  • 冷空气来袭！洛阳气温风力齐“变脸”
  • 洛阳高新区全国排第51位 排名增幅...
  • 王城公园里的老虎较瘦？最新回复来了
  • 2024洛阳企业100强榜单出炉 入围...
  • 河南省人才集团增资入股洛阳市人...
  • 二里头遗址发现迄今所知最宽的排...
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    红红火火迎新年

    水天一色

    新春灯展探秘

    送子观音
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605