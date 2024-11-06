洛阳81岁“模特奶奶”的花样生活

“Hello！”“Be confident！You are beautiful！”(自信点儿！你很美！)……25日上午，在涧西区中弘中央广场社区活动中心内，伴随“哒哒哒”的走步声，一声声英文指令飘然传来。

谢桂琴（左五）和她的姐妹们

“Hello！”“Be confident！You are beautiful！”(自信点儿！你很美！)……25日上午，在涧西区中弘中央广场社区活动中心内，伴随“哒哒哒”的走步声，一声声英文指令飘然传来。这是社区爱生活模特志愿服务队的排练现场，英文指令的发出者是该志愿服务队的队长——81岁的谢桂琴。

她们的生活被模特队改变

谢桂琴退休前是我市一高中的英语老师，曾是学校模特队成员。退休后她在原社区一直是模特队骨干，2019年搬入中弘中央广场社区。

“挺胸、收腹、抬头，注意表情管理，面带微笑。”在谢桂琴的指挥下，模特们及时调整姿势和表情，跟随音乐鼓点走出年轻态，“Very good！(非常好！)”

62岁的乔秀峰本是一名农村妇女，因帮儿子带孩子入住中弘中央广场社区，机缘巧合下加入爱生活模特志愿服务队。

“以前我不会穿搭衣服，也习惯弓着背走路，你看我以前的照片，哎呀，真是不好看！”翻看自己加入模特队前的照片，乔秀峰开启“自我吐槽”模式。

乔秀峰的改变从“当模特”开始。进入模特队后，在谢桂琴的“教学”之下，乔秀峰从表情管理、服装搭配，到走路姿势，她的形象迎来180度大转变，连家人都感到惊叹。

在爱生活模特志愿服务队，像乔秀峰一样被模特训练改变生活的人还有许多。

正因越来越多的人在这里找到了“更好的自己”，所以加入模特队的人越来越多。截至目前，该志愿服务队共有学员40人，平均年龄65岁。

将英语口语融入日常训练

“Be confident！You are beautiful！”(自信点儿！你很美！)在模特队的日常训练中，谢桂琴常常把这句话挂在嘴边。

“爱美是女人的天性，别管她是18岁还是80岁。”说起创立该志愿服务队的初衷，谢桂琴表示，每个女性都有不同的美，但很多人不曾留意也不了解自己的美，所以她借由模特训练更想做的是，带领更多老姐妹自信起来、看到自己的美，大家一起优雅地变老。

“Hello！(你好！)”“Good！(不错！)”“Goodbye！(再见！)”……模特队自去年成立以来，谢桂琴坚持将简单的英语口语融入模特队的日常训练，逐渐地，这也成了爱生活模特志愿服务队的特色。

为何要这样做？谢桂琴说，如今，洛阳发展得越来越好，外国游客越来越多，走模特步不仅能够提升女性气质，还有机会登上大舞台，向更多人展现洛阳人的良好形象，学习英语无论何时都是“锦上添花”。

该社区党委书记潘虹介绍，谢桂琴的英语优势不光在模特队发光发热，作为一名社区志愿者，她还是社区英语课堂的主讲人，带领辖区有英语学习意愿的居民学习日常英语口语。截至目前，200多人次受益于该课程。

有一种生活态度叫优雅老去

“到现在，我都要求她们训练前穿高跟鞋靠墙站10分钟。”谢桂琴说，在模特队中，许多学员刚来时很羞涩，不好意思穿裙子，甚至很多人从来都没有穿过高跟鞋，“我想从穿着开始，让大家敢于漂亮，不要有‘美丽羞耻’”。

精美的卷发、讲究的穿着、时髦的背包……虽然今年已经81岁，但谢桂琴依旧保持着一种独特的优雅美。在生活中，她也用这样的方式向大家展示自己对美丽、对生活的态度。

“平时我都穿得比较邋遢，带孙子也不打扮，可看到谢姐之后，我突然感到，原来人生还有其他的活法儿。”志愿服务队队员、64岁的李万青说，在谢桂琴的影响下，她除了照顾家人生活起居，还越来越多地关注自己的情绪并与自己对话，“参加活动的这一年，我也学着更爱自己了”。

面对衰老，女性如何保持良好心态？谢桂琴说，如今，女性的社会角色越来越多，她们是妻子、是妈妈、是奶奶、是婆婆……以至于很多时候，不少人都忘记她们首先是自己。因此，在日常训练中，她格外注意捕捉队员的优点，通过不断夸赞为她们拉满“情绪价值”，引导她们将注意力放在自身，平静地接受衰老，通过言行举止和服装外貌，端庄、大方、优雅地老去。

对于未来，谢桂琴说，她已到耄耋之年，深感平静从容有时是比快乐幸福更可贵的事情。接下来，她希望站在她热爱的讲台上、T型台上，带着更多老姐妹一起找到“更好的自己”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）