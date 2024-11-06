2025年1月1日洛阳城市区部分道路实施交通管制

2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松比赛，将于1月1日当天上午在洛阳市体育中心广场开跑。为保障比赛顺利进行，确保在比赛期间交通畅通，在比赛期间，将对城市区部分道路实施交通管制。

2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松比赛，将于1月1日当天上午在洛阳市体育中心广场开跑。为保障比赛顺利进行，确保在比赛期间交通畅通，在比赛期间，将对城市区部分道路实施交通管制。 2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松比赛，将于1月1日当天上午在洛阳市体育中心广场开跑。为保障比赛顺利进行，确保在比赛期间交通畅通，在比赛期间，将对城市区部分道路实施交通管制。 起点区域：王城大道、开元大道、学府街、太康路合围区域及王城大道快速路由北向南方向的太康路出口实行临时封闭，禁止车辆通行。 终点区域：古城路(龙门大道至厚载门街)实行临时封闭，禁止车辆通行。 赛道管理：1月1日上午，将分段对开元大道––学府街––古城路––滨河南路––聂泰路––牡丹桥––解放路––中州中路––定鼎大道––龙门大道西侧辅道––古城路进行封闭。具体管制细节请关注比赛活动正式管制公告，请广大市民提前规划出行路线，避开管制道路或在当天上午错时出行，途经现场的车辆、行人请按照现场标识及工作人员指挥通行。 实施临时交通管理措施期间，与半程马拉松比赛线路相关的部分公交线路采取停驶、缩线或绕道等措施，具体调整按照洛阳公交集团发布的赛事期间公交运行方案执行。比赛起点紧邻地铁2号线体育中心站，请参赛选手尽量选择地铁方式出行。⑥