洛阳市委十二届七次全会暨市委经济工作会议召开

昨日，中国共产党洛阳市第十二届委员会第七次全体会议暨市委经济工作会议召开。

市委十二届七次全会暨市委经济工作会议召开

市委常委会主持会议 江凌讲话 徐衣显作具体部署

中国共产党洛阳市第十二届委员会第七次全体会议暨市委经济工作会议召开 洛报融媒·洛阳网记者 梅占国 摄

昨日，中国共产党洛阳市第十二届委员会第七次全体会议暨市委经济工作会议召开。

会议由市委常委会主持。市委书记江凌作讲话，市委副书记、市长徐衣显对明年经济工作作具体部署。

会议讨论审议了《市委常委会2024年工作报告》《市委常委会2024年抓党建工作情况专题报告》，表决通过了《中国共产党洛阳市第十二届委员会第七次全体会议决议》。

会议充分肯定了市委常委会2024年工作。会议认为，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，市委常委会团结带领全市干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、省委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，聚焦加快建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，统筹推进党的建设和经济社会发展，深入开展党纪学习教育，自觉接受省委巡视并抓好问题整改，持续巩固和增强经济回升向好态势，扎实推动高质量发展，切实保障和改善民生，持续提升社会治理现代化水平，牢牢守住安全发展底线，纵深推进全面从严治党，推动现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。

会议指出，2024年，全市经济呈现总体平稳、稳中有进的良好态势，经济运行稳步向好，创新发展成效凸显，项目建设取得突破，乡村振兴开创新局，民生福祉不断增进，风险化解有序有效。这些成绩的取得，根本在于习近平总书记的掌舵领航，在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导。要深刻领会习近平总书记在中央经济工作会议上提出的一个“最大共识”和五个“必须统筹”，不断深化对经济工作的规律性认识，自觉运用科学的认识论和方法论做好经济工作。要坚持和运用好在具体工作实践中形成的宝贵经验，把准大局大势，推进改革创新，用好市场机制，突出项目抓手，激励担当作为，推动经济发展行稳致远。

会议强调，2025年是“十四五”规划的收官之年，也是推动经济持续回升向好的关键一年。综合研判明年经济形势，风险挑战更加突出，宏观政策更加有力，洛阳发展后劲更加充足。2025年全市经济工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届八次全会暨省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着眼构建新发展格局，立足推动高质量发展，坚持锚定“两个确保”、实施“十大战略”、推进“十大建设”，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，持续扭住“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，更加注重抢抓政策机遇，更加注重统筹产业发展与改革创新，更加注重提振消费和提高投资效益，更加注重稳定企业生产经营、促进群众就业增收和防范化解重大风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

会议强调，要准确把握做好2025年经济工作的重要原则，努力实现经济社会发展目标。要突出稳中求进、以进促稳，确保主要经济指标增速高于全省平均水平，在做大做强洛阳经济上迈出坚实步伐。要突出改革创新、转型发展，加快实现从要素驱动发展向创新驱动发展、从以行政手段推动发展向以市场手段推动发展的根本性转变。要突出用好政策、抢抓机遇，切实把政策红利转化为发展实绩。要突出产业发展、项目攻坚，确保重大产业项目扩量提质、接续有力，为洛阳长远发展夯实基础。

会议强调，做好2025年经济工作，要明晰重点工作和关键抓手。一是以强化科技创新为引领，加快推动产业升级。高起点规划建设中原科技创新港，建好用好各类科技创新平台，着力集聚优秀创新人才，聚焦发展新赛道产业开展科研攻关，大力培育发展高新技术企业，积极推动工业企业数智化改造，加快培育和发展新质生产力，不断提升产业核心竞争力。二是以重大项目建设为支撑，着力提高投资效益。持续开展“转作风、大攻坚、建新功”行动，聚焦风口产业发展、重大基础设施建设、城市功能品质提升，盯紧抓牢具有牵引性带动性的重大项目，全力以赴破瓶颈、抓进度，努力形成更多实物工作量，更好地以项目建设带动投资增长。三是以做强城市旅游为牵引，充分释放消费潜能。加快打造高品质古都文化体验区，持续保持文旅市场热度，大力实施提振消费专项行动，加快形成更多的消费“增量”。四是以深化改革开放为动力，持续优化发展环境。持续深化科技体制改革、要素市场化配置改革、行政审批制度改革、国资国企改革等重点领域改革，稳步扩大制度型开放，着力破除制约洛阳发展的体制机制障碍，加强对企业的全周期全方位服务，为企业营造更加宽松的发展环境。五是以化解债务风险为重点，坚决守牢安全发展底线。着力化解政府债务、市属县属企业债务风险，统筹抓好金融机构改革化险、房地产市场止跌回稳、安置房建设、问题楼盘化解等工作，有效应对各类风险挑战，牢牢守住不发生系统性风险的底线。六是以推进乡村全面振兴为抓手，促进城乡融合发展。深入学习运用“千万工程”经验，准确把握城乡人口流动、乡村演变的趋势性变化，集中连片推进乡村全面振兴，持续提升中心城区、县城、集镇建设发展水平，加快推进新型城镇化。七是以治理环境污染为前提，不断厚植生态优势。以更大力度打好污染防治攻坚战，持续提升生态环境质量，充分挖掘利用生态资源，放大生态保护综合效应，更好地把洛阳生态优势转化为发展优势。八是以促进群众增收为关键，持续增进民生福祉。提升就业创业服务水平，千方百计促进群众增收致富，加快健全基本公共服务体系，增强公共服务的均衡性可及性，推动发展成果更多更公平地惠及群众。

会议强调，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化承上启下的关键时期。要科学谋划“十五五”发展，扎实做好“十五五”规划编制工作，推动更多项目纳入国家和省规划“大盘子”，努力赢得发展主动。

会议对明年经济工作作出具体部署。会议指出，一要把强力拼抢政策机遇作为重中之重，用足用好财政政策机遇，积极推动货币政策落地见效，完善常态高效对接机制，充分释放政策红利、发挥协同效应，争取更多项目“进盘子”、更多资金“增蛋糕”。二要集中力量推动经济稳中有进、向好向优向新，推进重点项目攻坚积蓄新动能，深化产学研用融合激活新引擎，推动工业转型升级再造新优势，培育壮大产业链群做强新支柱，加速新旧动能转换，培育新质生产力，巩固增强经济持续回升向好态势。三要以更大力度提振消费激活增长潜能，把促消费和惠民生紧密结合起来，加力推动消费品以旧换新，积极培育消费新供给，不断拓展消费新业态新场景，全力保持文旅顶流出圈，促进房地产市场止跌回稳，加快建设国际消费中心城市。四要统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，深入落实以人为本的新型城镇化战略五年行动计划，实施城市更新和安全韧性提升行动，因地制宜推动县域经济高质量发展，集中连片推进乡村全面振兴，促进城乡融合发展，确保城乡居民收入增长与经济增长基本同步。五要聚焦深化“万人助万企”打造一流营商环境，深化营商环境综合配套改革，实施惠企政策直达快享、经营主体降本减负、规范涉企执法专项行动，提升“万人助万企”服务质效。六要标本兼治防范化解重点领域风险隐患，更好统筹发展和安全，坚持控新治旧防变，防范化解地方债务风险、融资平台风险、金融领域风险，兜紧兜牢基层“三保”底线，坚决守住不发生系统性风险的底线。

会议强调，要加强党对经济工作的领导，进一步健全党领导经济工作的体制机制，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，凝聚起全市上下推动高质量发展的强大合力。各级党委(党组)要加强对经济工作的深度研究和具体推动，充分调动党员干部推动发展的积极性主动性，推动党中央、省委、市委决策部署不折不扣落到实处。各级领导干部要深化对经济工作的规律性认识，提升把准大局大势、抢抓政策机遇、用好市场机制等专业能力，强化主动担责担难、深度研究工作、狠抓闭环落实等优良作风，示范带动全市上下只争朝夕、实干攻坚，竭尽全力为洛阳发展拼出一片新天地。

会议强调，明年经济发展面临的挑战前所未有，机遇也前所未有。做好明年经济工作，关键在于抓住和用好机遇。要深刻认识机遇来自对大局大势的深刻洞察，把准经济发展的重大趋势性变化，做到顺势而为、乘势而上；深刻认识机遇来自对宏观政策的精准把握，深入研究政策，主动争取政策支持，更好地把政策红利变成发展实效；深刻认识机遇来自对自身优势的正确认识，立足资源禀赋，持续打好科技、文化、生态“三张牌”，更好地把特色优势转化为发展胜势。要注重在操作层面深度研究工作，着力提升向上争取政策、运用市场手段、推动创新发展等专业能力，强化拼抢意识、担当精神、实干作风，真正抓住用好重大机遇，不断开创现代化洛阳建设新局面。

会议还对做好岁末年初各项重点工作提出要求。

全会号召，全市各级党组织和广大党员干部要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党中央、省委决策部署，坚定信心、抢抓机遇，攻坚克难、开拓进取，奋力实现明年经济社会发展目标，把现代化洛阳建设不断推向前进。

市委委员出席会议。不是市委委员的现职市级领导同志，县区党政主要负责同志，市委各部委、市中级人民法院、市人民检察院、市公安局分管日常工作的负责同志，市纪委监委领导班子成员，市委巡察组正处级巡察专员，市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市人大常委会、市政协各工作(专门)委员会主要负责同志，市直各单位、各垂直单位、各人民团体主要负责同志，国家级开发区、省级开发区党工委主要负责同志，驻洛央企、市管企业、金融机构、科研院所、高等院校党委主要负责同志，省第十一次党代会、市第十二次党代会的基层一线代表，民营企业家代表，“三个一批”活动重大项目代表等列席会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 郭旭光）