社论：奋力打好经济工作主动仗

砥砺奋进开新局，乘风破浪再出发。昨日召开的市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，全面贯彻近期中央、省委关于经济工作重要会议精神，总结今年全市经济工作，分析当前经济形势，部署明年经济工作，动员全市上下奋力打好经济工作主动仗，彰显全力以赴拼经济的决心。

砥砺奋进开新局，乘风破浪再出发。

昨日召开的市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，全面贯彻近期中央、省委关于经济工作重要会议精神，总结今年全市经济工作，分析当前经济形势，部署明年经济工作，动员全市上下奋力打好经济工作主动仗，彰显全力以赴拼经济的决心。

即将过去的2024年，是我们实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，是巩固和增强经济回升向好态势、着力推动高质量发展的攻坚之年。从“关键”到“攻坚”，既昭示着这一年历程非凡，也意味着这一年殊为不易。回望今年以来，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，市委团结带领全市广大干部群众认真落实党中央、省委决策部署，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，着力稳增长、促转型、惠民生、防风险，全市经济呈现总体平稳、稳中有进的良好态势。

不畏浮云遮望眼，乱云飞渡仍从容。回眸2024，多组数据、更多亮点，印证洛阳发展的脚步铿锵——

全市生产总值增速先抑后扬，从一季度的1.5%逐季回升至前三季度的4.3%，预计全年增长5%左右；文旅市场持续火爆，前11个月全市接待游客量、旅游总收入分别增长13.5%、16.3%；全市新增创新平台352个，新认定高新技术企业217家，技术合同成交额175.52亿元，较去年增长25.2%，前11个月全市高技术制造业增加值增长63.8%，高于规模以上工业57.5个百分点；宁德时代洛阳基地一期部分产线已投产、后续项目加快推进，配套项目已落地26个、在谈34个，洛阳石化百万吨乙烯项目基础设计获批，即将进入全面建设阶段，配套项目已落地40个、在谈28个，新能源电池、绿色石化先进材料两大千亿级产业集群建设均取得重大进展；乡村振兴集中连片示范区建设全面铺开，一个个特色产业集群做大做强……

同全国全省一样，一年来的洛阳，洞察时与势、统筹稳与进，“在战胜挑战中发展，在风雨洗礼中成长，在历经考验中壮大”，经济发展“稳”的基础更加巩固，“进”的力量持续积聚，现代化建设迈出新的坚实步伐！

事非经过不知难。这些成绩的取得，根本在于习近平总书记的掌舵领航。特别是在关键时刻、重要节点，以习近平同志为核心的党中央及时研判形势、作出决策部署，确保我国经济航船乘风破浪、行稳致远。在中央经济工作会议上，总书记深刻阐释党对经济工作的规律性认识，提出一个“最大共识”和五个“必须统筹”，为我们做好经济工作提供了极其重要的科学认识论和方法论。实践中我们还深刻认识到，做好经济工作，必须把准大局大势，努力以战略主动赢得发展主动；必须推进改革创新，以科技创新引领产业升级；必须用好市场机制，更好地依靠市场聚资源、促发展；必须突出项目抓手，以优质项目的接续实施推动经济发展提质提速；必须激励担当作为，以鲜明导向提振党员干部干事创业精气神。这些宝贵经验亦须坚持好、运用好。

明年是“十四五”规划的收官之年，也是推动经济持续回升向好的关键一年，做好经济工作至关重要。当前，洛阳在产业结构、发展动能、风险防化等方面还存在不少问题，叠加国际国内形势带来的负面影响，一些困难和挑战会更加凸显。但国家宏观政策持续加力，洛阳自身优势不断厚积，有利于发展的积极因素持续积累，铆足干劲、积极作为，就能以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。我们要突出稳中求进、以进促稳，突出改革创新、转型发展，突出用好政策、抢抓机遇，突出产业发展、项目攻坚，明晰重要工作和关键抓手，切实落实此次市委全会部署的八方面重点任务，聚焦聚力推动洛阳经济发展不断迈上新台阶。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。面对前所未有的机遇和挑战，唯有真抓实干才能难中求成、争先出彩。让我们坚定信心、抢抓机遇，攻坚克难、开拓进取，努力把各方面积极因素转化为发展实绩，打好经济工作主动仗，奋力实现明年经济发展预期目标，把现代化洛阳建设不断推向前进！