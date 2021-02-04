揭秘！牡丹霓裳原型大多来自洛阳博物馆馆藏文物

火了！日前，全国首个牡丹霓裳装束复原秀在牡丹博物馆举行，活动展示的30件汉服原型大多来自洛阳博物馆馆藏文物。昨日，记者探访洛阳博物馆，揭秘千年文物“复活”的奇妙之旅。

火了！日前，全国首个牡丹霓裳装束复原秀在牡丹博物馆举行，活动展示的30件汉服原型大多来自洛阳博物馆馆藏文物。昨日，记者探访洛阳博物馆，揭秘千年文物“复活”的奇妙之旅。

全国首个牡丹霓裳装束复原秀火了

4月14日晚，在牡丹博物馆北广场，一场牡丹霓裳装束复原秀正在上演。弥漫着牡丹暗香的现场，北魏彩绘双髻牵手女俑、北魏彩绘小冠男俑、唐彩绘双髻女舞俑等30件“复活”的文物依次登台展示，让现场观众仿佛梦回千年，亦真亦幻，斑斓若梦。

据不完全统计，连日来，《人民日报》、新华社、《河南日报》等百余家媒体对该活动进行报道。目前，仅微博平台的牡丹霓裳相关话题的阅读量已超过1.3亿次。

网友纷纷评论点赞：“衣冠华夏，牡丹霓裳，洛阳真是一座文化宝库。”“洛阳国风文化输出，令人惊艳。”“这场秀背后的功课做得很足，希望这样的文化活动越来越多！”

牡丹霓裳原型大多来自洛阳博物馆馆藏文物

“洛水华章天香夜染”牡丹霓裳装束复原秀由中国装束复原团队打造，依次登台的30名模特身着的汉服，八成以上原型来自洛阳博物馆馆藏文物，涵盖魏晋、唐和宋三个时期。18日，在洛阳博物馆讲解员的介绍下，我们挑选其中4件极具特色的文物解开其“复活”登台的过程。

①唐彩绘双髻女舞俑

这件唐彩绘双髻女舞俑(立部伎)出土于孟津送庄西头村，其头梳镂空双环髻，外穿半袖翻领开襟衫，内着宽袖圆领半衫，下着曳地长裙，上臂弯曲至眉间，腰肢向左微倾，做起舞状。

“处于右二位置的这件立部伎是牡丹霓裳装束复原秀的原型之一。”洛阳博物馆讲解员说。