光明日报：“东方博物馆之都”成洛阳新名片

博物馆，是一座城市文化的灵魂。摊开洛阳文化地图，二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、隋唐大运河博物馆……一座座博物馆遍布全市，令人心生向往。

《光明日报》10月5日3版刊发文章《“东方博物馆之都”成洛阳新名片》，本网全文转发，内容如下：

博物馆，是一座城市文化的灵魂。摊开洛阳文化地图，二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、隋唐大运河博物馆……一座座博物馆遍布全市，令人心生向往。

2020年洛阳市政府工作报告提出，塑造“东方博物馆之都”品牌。加快建设牡丹、丝绸之路、汉魏故城遗址等重点博物馆，打造15家精品博物馆，年底前完成洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆“数字博物馆”项目，举办20个精品文博展览，打造“最早中国”研学旅行品牌，博物馆总数超过100座。

历史文化遗产不仅生动述说着过去，也深刻影响着当下和未来；不仅属于我们，也属于子孙后代。这些年，洛阳立足厚重的历史文化资源优势，坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，一个个博物馆“串珠成链”，塑造了“东方博物馆之都”的文化新地标。

为一座博物馆而来这座城

“久闻洛阳博物馆大名，我们是‘铁粉’。”正值2020洛阳河洛文化旅游节，山东游客马先生带着老伴儿来洛阳游玩。9月23日驾车抵达后，他们把第一站选在了洛阳博物馆。石刻馆、汉唐陶俑馆、珍宝馆、唐三彩馆……马先生和老伴儿在各个展馆内细细欣赏，不时发出赞叹和感慨。

作为洛阳的文化地标，洛阳博物馆立足丰厚的历史文化积淀，连续多年参观量保持在百万以上的高位，吸引了许多像马先生这样的“铁粉”来到洛阳。

在洛阳，“东方博物馆之都”已成为颇具影响力的“文化IP”之一。从夏商文明到隋唐风骨，从丝绸之路到万里茶道，在洛阳大大小小的博物馆中，有深居千年的巅峰工艺、华彩卓著的文化遗产，也有流传百世的动人传说、文化交融的历史见证。

漫步洛阳的大街小巷，一抬头，或许就会和一座博物馆不期而遇。

“我们正以高质量建设‘东方博物馆之都’为突破口，创新体制机制，紧抓文博行业发展机遇，把博物馆优势提升为城市发展优势。”洛阳市文物局负责人表示，“东方博物馆之都”这一城市品牌必将越擦越亮，吸引更多的人为一座博物馆来到这座城。

“东方博物馆之都”初具规模

在位于洛阳南山公园的洛阳牡丹博物馆项目工地上，一栋高69米的塔式建筑巍峨矗立。这是洛阳牡丹博物馆的主体建筑，目前已顺利封顶并开始配套设施的施工作业。

“按照计划，洛阳牡丹博物馆将于2020年年底竣工，2021年中国洛阳牡丹文化节前对外开放。”该项目现场负责人介绍，洛阳牡丹博物馆是洛阳现代轴线上的文化地标，将运用高科技手段，以文献资料、历史文物、视频图片等为载体，全方位展示牡丹栽培历史、品种演变、文化文物、产品产业等内容。

随着“东方博物馆之都”建设加快推进，洛阳市博物馆的种类日益丰富。目前，全市已建成开放博物馆85座，形成了主体多元、特色鲜明、富有活力的博物馆体系，“东方博物馆之都”初具规模。

依托独特的历史文化优势，一座座博物馆如同一个个“文化宝库”，吸引着来自海内外的游客。“走进博物馆，就爱上了这座城。”文博爱好者李超多次从郑州专程来洛阳逛博物馆，他说，“洛阳就像一座没有围墙的大型博物馆，处处都能寻得惊喜。”

2020年年底前，洛阳市将实现九县(市)博物馆全覆盖，全市博物馆将达到100座。

让收藏在博物馆里的文物“活”起来

如何让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都“活”起来，丰富全社会历史文化滋养？

来到洛阳博物馆文创商店，一款名为“失传的宝物”的文创产品销售火爆。这是一个被泥土包裹的待“挖掘”的文物，可以用附赠的刷子、洛阳铲等考古工具手动清理，最终“出土”的文物可能是小铜佛、虎符、三彩马等，就像“盲盒”一样充满未知。

在二里头夏都遗址博物馆文创区，以二里头出土的国宝级文物“绿松石龙形器”等为原型创作的饰品、丝巾、挎包、玩偶等文创产品琳琅满目，每款都兼具时尚气息与文化元素。

每一件文创产品都能讲出它的故事和价值，都是一座让游客与历史零距离接触的文化桥梁。近年来，洛阳依托“东方博物馆之都”建设，不断从丰富的文物藏品中吸收灵感，打造一系列兼具艺术性和实用性且参与感、体验感十足的文创产品，让民众把“文物”带回家。

“不止于文创，博物馆还是最大的社会教育场所，是传承文化、反哺社会的重要渠道。”洛阳市文物局负责人说，在加快建设“东方博物馆之都”的同时，洛阳注重挖掘历史文化蕴含的时代价值，充分发挥文物的公共文化服务和社会教育功能，激发起群众的民族自信心和文化向心力。

如今，洛阳还精心推出了“东方博物馆之都”研学营地，形成“15分钟研学步行圈”，着力打造具有洛阳特色的“文化+旅游+教育”的全新研学模式，让“用旅游的方式传播河洛文化”成为可能，叫响“研学洛阳，读懂中国”品牌，让优秀的传统文化浸润人心、启迪未来。(光明日报记者 王胜昔 通讯员 白云飞 智慧)②