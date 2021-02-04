洛阳博物馆“天枢”观光塔修缮一新

23日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，位于该博物馆南广场上的“天枢”观光塔经过40余天的围挡修缮，重新亮相。

23日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，位于该博物馆南广场上的“天枢”观光塔经过40余天的围挡修缮，重新亮相。

不少到洛阳博物馆参观的观众，都对这座“天枢”观光塔的造型感到好奇。您知道它的历史吗？

实际上，这座形似立柱的观光塔，是依照史书中的天枢建造的：柱头有腾云承露盘，托着四条铜铸巨龙；四龙擎火珠，犹如旭日初升。

天枢，实际上是武则天的纪功柱。武则天当政时期，很多外国人移居神都洛阳，各族酋长筹集了一笔巨款，铸造了一根巨大的纪念铜柱，立在洛阳城的中心区域，为女皇歌功颂德。柱身上刻着文武百官及各国元首的名字，武则天亲自题字，美其名曰“大周万国颂德天枢”，简称天枢，寓意“天下中心枢纽”。