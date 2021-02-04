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名称确定！隋唐大运河文化博物馆面向海内外征集馆徽
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.28 12:52
博物馆效果图

　　28日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，位于隋唐大运河国家文化公园内的博物馆正式定名为隋唐大运河文化博物馆，目前该馆正面向海内外征集馆徽。

　　馆徽征集将持续至5月30日，征集的设计方案包括：隋唐大运河文化博物馆馆徽(标志)、隋唐大运河文化博物馆(Sui-Tang Dynasties Grand Canal Cultural Museum)名称的标准字体(中英文)、标志与标准字的组合。

　　馆徽的设计须符合中国特色社会主义精神文明和核心价值观，积极向上、构思精巧，具有独特性和唯一性。征集活动设一等奖1名，奖金人民币10000元；二等奖2名，奖金人民币各5000元；三等奖5名，奖金人民币各2000元。

　　如果您感兴趣，可将作品及应征信息发送至邮箱zgstdyh@163.com，邮件主题为“XX(投稿人名称)+馆徽投稿”。更多详细信息，您可登录洛阳市文物局官方网站，查看相关通知公告，或拨打电话(0379)65159132咨询。（洛报融媒记者 智慧 实习生 苑曼琳 通讯员 黄琳）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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