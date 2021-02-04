“五一”假期，“东方博物馆之都”人气旺

5月2日，洛报融媒记者从洛阳市多家博物馆获悉，这个“五一”假期，“东方博物馆之都”活动丰富多彩，吸引众多游客，多数博物馆接待量均达到人数上限。
5月2日，洛报融媒记者从洛阳市多家博物馆获悉，这个“五一”假期，“东方博物馆之都”活动丰富多彩，吸引众多游客，多数博物馆接待量均达到人数上限。
“五一”假期，您是否已经开启逛吃模式？
5月2日，洛报融媒记者从洛阳市多家博物馆获悉，这个“五一”假期，“东方博物馆之都”活动丰富多彩，吸引众多游客，多数博物馆接待量均达到人数上限。
5月1日下午，在洛阳博物馆亲子活动“畅游青铜时代”现场，文博专家带领小朋友一起认识青铜器，感受青铜器中蕴藏的文化内涵。
假期期间，二里头夏都遗址博物馆每天10：30、14：30，推出两场免费讲解，由优秀讲解员带领观众深入感受二里头文化的内涵。
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