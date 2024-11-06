洛阳市委常委会召开（扩大）会议

13日，市委常委会召开(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究省委书记刘宁来洛调研指示要求贯彻落实工作，听取市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组工作情况汇报，对做好一季度全市重点工作等提出要求。

市委常委会召开(扩大)会议

传达学习习近平总书记重要指示精神

研究省委书记刘宁来洛调研指示要求贯彻落实工作，听取市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组工作情况汇报，对做好一季度全市重点工作等提出要求

江凌主持 徐衣显、张玉杰出席 李保国列席

13日，市委常委会召开(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究省委书记刘宁来洛调研指示要求贯彻落实工作，听取市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组工作情况汇报，对做好一季度全市重点工作等提出要求。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、张玉杰出席会议，李保国列席会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要指示精神，听取贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示涉洛事项情况汇报。会议强调，要旗帜鲜明讲政治，把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的重大政治任务，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要深刻领悟习近平总书记关于河南工作的重要讲话和重要指示批示精神，及时跟进学习最新精神，真正把学习成果转为工作举措，确保党中央决策部署不折不扣落实到位。要深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局民主生活会上的重要讲话精神，高质量开好市委常委班子2024年度民主生活会，切实把遵规守纪刻印在心，争做遵规守纪、干事创业的模范。要深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上的重要讲话精神，坚定不移强化政治监督，着力加强党的纪律建设，深入推进风腐同查同治，持续推动全面从严治党向基层延伸，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战总体战。

会议传达学习了省委书记刘宁来洛调研指示精神。会议指出，要认真贯彻落实省委书记刘宁调研指示要求，切实把思想统一到党中央部署和省委要求上来，立足定位、发挥优势，抢抓机遇、奋勇争先，确保中央、省委各项决策部署落地落实。要坚定不移大抓产业，加快产业转型升级，积极开辟新领域新赛道，着力增强产业竞争力，不断做大经济总量。要牢固树立大抓基层的鲜明导向，加强党建引领基层治理，着力提高精细化治理、精准化服务水平。要以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有数”的行动力，抓实抓好安全生产和风险防控，确保社会大局安全稳定。要科学谋划“十五五”发展，以“跳起来摘桃子”的劲头，加快推动城市发展提质晋位，奋力在新时代中原更加出彩新征程中展现新担当、作出新贡献。

会议听取了一季度全市重点工作安排情况汇报，研究推动一季度经济“开门红”若干政策措施。会议强调，要切实增强做好一季度经济工作的责任感和紧迫感，坚定发展信心、抢抓政策机遇、提高工作效率，全力推动重大项目落地，积极争取政策支持，倾力做好企业服务，有效防控各类风险，确保一季度经济实现“开门红”。

会议听取了市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组工作汇报。会议强调，过去一年，各党组认真履职尽责，积极担当作为，各项工作亮点纷呈，在服务全市大局中取得了新成效。新的一年，各党组要贯彻落实党中央、省委决策部署和市委工作要求，进一步增强政治意识，提升政治能力，确保党中央和省委、市委决策部署落地见效。要准确把握市委对全局性重点工作的部署要求，发挥各自优势，提高工作质效，形成全市“一盘棋”的强大合力。要严格落实管党治党责任，抓好班子、带好队伍，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

会议传达了中办、国办《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》和我省有关要求，以及全省安全稳定工作会议等精神，听取我市安全稳定、兜牢基层“三保”底线、困难群众帮扶等工作情况汇报。会议指出，要深入贯彻落实中央、省部署要求，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，扎实做好岁末年初的安全稳定、民生保障工作。要抓好社会矛盾和安全隐患排查化解，维护社会大局和谐稳定。要用心用情用力做好民生保障工作，持续做好困难群体救助帮扶工作，多措并举保障农民工工资支付，切实筑牢兜实“三保”底线。

会议研究市两会筹备有关事宜。会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊)