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江凌到市信访局研判调度信访案件并接待群众来访
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.13 22:14
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江凌在市信访局研判调度信访案件并接待群众来访时强调
深入践行新时代党的群众路线
用心用情解决群众急难愁盼问题
张玉杰参加

　　13日，市委书记江凌到市信访局研判调度信访案件并接待群众来访。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，践行新时代党的群众路线，进一步提升能力、改进作风，用心用情解决群众急难愁盼问题，坚决维护全市社会大局和谐稳定。

　　在市信访局，江凌视频调度县区领导接访情况，并主持召开信访案件研判调度会，详细了解3起信访案件来龙去脉及处置情况，深入分析问题症结，明确具体解决办法。他指出，要自觉扛牢为党分忧、为民解难的政治责任，深入研究解决方案，明确责任单位、责任人和办理时限，依法及时就地解决好群众的合理诉求。

　　随后，江凌随机接待多批群众来访，认真倾听群众反映的问题，详细了解事情原委，研究破解之策。他指出，要设身处地为群众着想，千方百计厘清问题症结，依法依规、实事求是解决群众合理诉求，确保件件有回音、事事有结果。

　　江凌强调，信访工作是送上门来的群众工作。要提高政治站位，始终坚持以人民为中心的发展思想，站稳人民立场，回应百姓关切，把群众的事当作自己的事，将心比心、以心换心，依法依规依政策解决群众合理诉求。要强化源头治理，运用好新时代“枫桥经验”“浦江经验”，坚持关口前移，及时发现苗头性、倾向性问题，深入排查化解矛盾纠纷，推动矛盾风险实质化解。要重视初信初访，规范工作程序，压实首办责任，提高办理质效，着力推动初信初访问题及时彻底解决。要坚持举一反三，从个案办理中剖析共性问题、把握普遍规律、找出解决办法，有效推动系统治理、建章立制，切实通过一个典型案例带动一类问题化解。要改进工作作风，严格落实领导干部接访下访制度，真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线的过程，更好维护群众合法权益和社会安全稳定。

　　张玉杰、王军、楚国剑、徐哲、封勇等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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