“五一”期间驾考“不打烊” 市民假期开心拿驾照【视频】

今年“五一”期间，市交警支队首次推出驾驶人考试“不打烊”服务，增开上百场驾驶人考试场次。
今年“五一”期间，市交警支队首次推出驾驶人考试“不打烊”服务，增开上百场驾驶人考试场次。
今年“五一”期间，市交警支队首次推出驾驶人考试“不打烊”服务，增开上百场驾驶人考试场次。
5月1日至5日，市交警支队驾管所将全员停休，增加考试场次，加密考试计划投放频次，我市城市区所有驾驶人考场正常开展驾驶人考试工作，洛阳市机动车驾驶人综合考试中心理论考场、小车科目二考场、小车科目三考场、大车科目二考场，交警支队新区理论考场、科目三考场，交警支队邙山理论考场、科目二考场将共计增加考试128场次，增加考试人数约12000人次。
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