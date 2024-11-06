八路军驻洛办事处纪念馆推出系列春节活动

洛报融媒记者13日从八路军驻洛办事处纪念馆(简称“洛八办”)获悉，春节期间，该馆将推出新春游园会等多项精彩活动，期待大家参与。

洛报融媒记者13日从八路军驻洛办事处纪念馆(简称“洛八办”)获悉，春节期间，该馆将推出新春游园会等多项精彩活动，期待大家参与。

洛八办里过大年·新春游园会

时间：1月29日至2月6日

活动内容：活动期间，游客可在馆内指定地点领取洛八办“路条”(路条是革命战争时期，解放区实行的通行证)，根据路条上的站点设置，到相应地点完成盖章和拍照任务，其间还可参与“箭在弦上”“套个圈圈”“串珠工坊”“糖云智造”等娱乐活动。完成路条任务和娱乐活动的游客，可获得定制logo帆布袋、新年福字、蛇公仔、古风书签、毛球相框画等特色礼品。

“蛇年福至 ‘瓶’平安安”2025蛇年研学活动

时间：2月1日

活动内容：参与者通过马赛克艺术与蛇年主题结合，亲手制作象征平安和吉祥的手工瓶和油画绘画板镜，体验手工艺制作的乐趣。

“以箔为墨 喜迎新春”非遗体验手工烧箔画

时间：2月2日

活动内容：通过丰富的互动体验和深入的文化讲解，带领参与者领略传统烧箔技艺的魅力，制作属于自己的新春艺术品。

“祥蛇闹元宵 花灯映福包”2025蛇年元宵花灯研手工学活动

时间：2月12日

活动内容：参与者亲手制作独具特色的蛇年主题元宵花灯及背包，体验手工制作的乐趣，感受新春的喜庆氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 栾少鹏 文/图）