除夕至正月十五 隋唐洛阳城景区邀您“宫里过大年”

记者从洛阳文旅集团获悉，今年除夕夜、大年初一、正月十五等时间节点，隋唐洛阳城景区将举办“宫里过大年”活动，通过沉浸式场景设置和现场活动互动，营造浓厚且独具特色的宫内过年氛围和沉浸式体验，带领游客市民一同感受“文化年、传统年、国潮年”的独特魅力。

记者从洛阳文旅集团获悉，今年除夕夜、大年初一、正月十五等时间节点，隋唐洛阳城景区将举办“宫里过大年”活动，通过沉浸式场景设置和现场活动互动，营造浓厚且独具特色的宫内过年氛围和沉浸式体验，带领游客市民一同感受“文化年、传统年、国潮年”的独特魅力。

●千灯耀隋唐

活动时间：2025年1月28日(除夕)至2月4日(初七)

活动地点：隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)

主要内容：以“宫里过大年”为主线，突出“文化年、传统年、国潮年”概念。除夕至初七，结合传统年俗推出多项活动内容：除夕在应天门挂灯笼、贴门神，并在北广场增设祈福鼓，晚上以电子火把燃庭燎并举办驱傩舞会，营造浓厚的隋唐春节氛围，让游客感受燃庭燎、守岁火等传统文化习俗；初一至初五串联应天门和明堂天堂，举办元日大朝会活动、元日宫宴、神都狂欢夜、武皇祈福等特色活动；正月初六赐“金银幡胜”；正月初七赐“赏雪”巧梳妆。通过这些活动复原隋唐宫廷春节文化习俗，带领市民游客沉浸式体验宫里过大年。同时，初一至初五宫城区还上演千灯巡游，展示由汪满田鱼灯、滚灯组成的巡游方阵，春节假期还将增加每日常态演出场次，推出春节限定演出、达人快闪、国潮音乐会、天门降雪、新春主题投影秀等精彩活动。

●神都上元灯会

活动时间：2025年1月29日(初一)至2月12日(十五)

活动地点：隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)

主要内容：景区以“灯”为核心营造节日氛围，通过“传统灯会与现代美陈相结合”的方式布置展览，突出“节庆文化”“非遗文化”“隋唐文化”。主会场九洲池以“神都上元灯会”为主线、以自贡花灯为核心特色，在南门口、瑶光殿和演出舞台等关键位置增设丰富多彩的花灯装置和精心布置的展陈，同时配合花灯，在园区各点位每天有鱼龙灯舞、打铁花、变脸、傩舞、杂技、非遗戏法等丰富多彩的演出。除此之外，在明堂天堂设计以国潮为核心的年兽主题灯展，重塑“年”的想象；在应天门设置美陈打卡区，北广场树木装点花灯，打造和谐美丽的光影效果。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵奕鼎 文/图）