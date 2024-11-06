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洛阳十三朝古都的千载风华
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 央视新闻 2025.01.13 08:50
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　　编者按

　　这里是天下之中，是十三朝古都，是李白杜甫的第一次相会之地，是狄仁杰断案追凶的神都，是一代女皇武则天君临天下的圣殿，是花开时节动京城的牡丹王国，是客家人衣冠南渡的出发地……

　　10日傍晚播出的央视综合频道(CCTV-1)《文脉春秋·历史文化名城篇》栏目，走进千年古都洛阳。节目以古今地图为线索，厘清城市文脉印记，报道洛阳作为东西方文化融合的闪光处、隋唐大运河与丝绸之路的交会点、新中国农业文明转向工业文明的实证地，以一条中轴线引领城市规划的变迁、以一张“蔡侯纸”推进中华文明的演进、以国色牡丹送给世界繁花似锦的千载风华。本网今日图文并茂予以转发，敬请关注。

九洲池景区（节目视频截图）

　　历史曾在这里数次凝眸，十三朝古都由此鼎立天下。

　　王都肇始，建中立极。一条中轴线，在这里引领城市规划的变迁。一张“蔡侯纸”，在这里推进中华文明的演进。

　　河洛之间，八方辐辏。这里是东西方文化融合的闪光处，是隋唐大运河与丝绸之路的交会点，是新中国农业文明转向工业文明的实证地。

　　国色牡丹，盛世绽放，送给世界繁花似锦。这里是河南洛阳。

　　河山控带的“天下之中”

人们用最美的文字，留住这座城市的美好和震撼

　　每天夜幕降临，灯火中的洛阳就成为“公主”与“王子”们竞相奔赴的“神都”。

　　汉代的曲裾裙、细长眉；魏晋时期的额黄妆；唐代浓艳的花钿、面靥……十三朝古都印记，在一间妆造店中就得到了具体的呈现。

　　穿一身传统服饰，打卡洛阳的102座博物馆、纪念馆，成为今天来洛阳旅游的首选。

　　在洛阳博物馆展出的文物中，人们首先被吸引的，是高达2.8米的古菱齿象化石。大象在洛阳的出现，证实了距今3万至5万年前，河洛地区属于热带或亚热带气候。

　　登临峭壁俯瞰洛阳，地势西高东低。西侧的太行山脉作为二、三级阶梯带的分界线，挡住了东南季风带来的水汽，使这里水源充沛。

　　自西向东流淌的黄河，由山峦冲向平原，带来大量肥沃的土壤，为农耕文明提供持续不断的滋养。地处大山大河夹角下的洛阳盆地“河山控带，形胜甲于天下”，因此具有了孕育文明、催生都城的独特优势。

　　如果把洛阳盆地比作手掌，5根手指就代表穿过洛阳盆地的5条主要河流。而洛阳正是那颗被捧在中国版图腹地的“掌上明珠”。在古代中国，人们一度认为洛阳就是“天下之中”。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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