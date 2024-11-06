提醒！这类小区地下车库不能安装充电桩

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己是建业龙城业主，小区物业说洛龙区现在油电不分离的小区禁止安装新能源汽车充电桩，这规定是什么时候出台的？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己是建业龙城业主，小区物业说洛龙区现在油电不分离的小区禁止安装新能源汽车充电桩，这规定是什么时候出台的？

洛龙区龙门街道回复：我办高度重视，2024年11月20日，接洛龙区相关职能部门通知，暂停禁建场所充电桩的安装，其中龙城地库属油电不分离(消防不合格)禁装区域，希望广大业主能够理解安全的重要性，配合此项工作的开展。

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