洛阳：“项目为王”挺起发展“硬脊梁”

生产快马加鞭，建设接连提速。隆冬时节，走进位于伊滨科技城核心区的宁德时代洛阳基地项目现场，项目一期部分已投产生产线运转不停，一块块行业领先的麒麟电池陆续“驶”向产业下游；项目二期电芯厂房、模组厂房等已初具规模，三期、四期场地平整工作昼夜不停。

“抓好重大项目建设是稳定经济增长的关键举措，要以重大项目建设为支撑，着力提高投资效益，更好地以项目建设带动投资增长。”

——市委十二届七次全会暨市委经济工作会议

建设中的伊滨智慧岛(资料图片)

生产快马加鞭，建设接连提速。隆冬时节，走进位于伊滨科技城核心区的宁德时代洛阳基地项目现场，项目一期部分已投产生产线运转不停，一块块行业领先的麒麟电池陆续“驶”向产业下游；项目二期电芯厂房、模组厂房等已初具规模，三期、四期场地平整工作昼夜不停。

产值突破31亿元！这是宁德时代洛阳基地近日交出的发展“成绩单”。项目建设指挥部办公室负责人李珂介绍，目前，配套项目已落地26个，总投资121.9亿元，仍有一批在谈项目正在深度对接，一个具有全国竞争力的千亿级新能源电池产业集群呼之欲出。

“项目为王”，重塑产业新格局。乙烯装置的规模、产量、技术水平标志着一个国家的石化工业水平。在黄河之滨孟津区，百万吨乙烯项目基础设计获批，即将进入全面建设阶段。

“龙头引领，聚链成群。截至目前，围绕百万吨乙烯项目，当地已累计落地配套项目40个，总投资432.5亿元。”市发展改革委相关负责人坦言，作为洛阳产业发展的“头号工程”，该项目致力于补齐中西部地区石化产业链短板、打造全国一流的绿色石化先进材料产业基地。

项目建设是培育新质生产力、实现高质量发展的主抓手、突破口。

近年，我市树牢“项目为王”理念，坚持以创新引领发展，抢抓产业发展风口，以“四新一装备”风口产业为方向，集中力量、集聚资源、集成政策、乘势而上，推动产业迈向中高端，着力重塑产业新格局。

呼南高铁焦洛平段通过初步设计鉴修审查，中航光电基础器件产业园建成投产，万基2台60万千瓦机组交付投产，洛宁抽水蓄能电站开始蓄水，中核汇能20万千瓦独立储能电站开工建设……项目建设滚动实施，发展动能更加强劲。

市发展改革委提供的数据显示，截至去年年底，我市累计实施“三个一批”项目1367个，总投资额超9000亿元，项目数量和总投资额均居全省前列。尤为值得一提的是，去年，我市492个省市重点项目全年完成年度投资计划的120%以上。

助企风正劲，项目“加速跑”。洛阳宏惠百万吨乙烯碳四资源综合利用项目相关负责人陈明至今对属地管理部门快速办结项目用地手续的经历记忆犹新：在签订土地使用权出让合同当天，就同步取得项目不动产权登记证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。“一书三证”联发，让项目真正实现了“交地即交证、拿地即开工”。