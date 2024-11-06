洛阳的“俄罗斯商品馆”是否存在虚假宣传？回复：拟开展检查

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：多地“俄罗斯商品馆”被曝光，洛阳也开了同样的店，是否存在虚假宣传？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：多地“俄罗斯商品馆”被曝光，洛阳也开了同样的店，是否存在虚假宣传？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：多地“俄罗斯商品馆”被曝光，洛阳也开了同样的店，是否存在虚假宣传？
市市场监督管理局回复：针对关注到“上海市市场监管局对全市47家'俄罗斯商品馆'类店铺进行排查”等的相关信息，我局高度重视，已拟组织指导辖区各单位开展检查，对涉嫌广告违法等行为将依法查处，感谢您对我局工作的关注和支持，祝您生活愉快！
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