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栾川县“00后”夫妻变身“村播” 家乡山货云端“生金”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.13 08:20
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　　“家人们快来看，这就是俺这儿种植的山茱萸，营养价值高，品质也不错……”日前，在栾川县陶湾镇张盘村，村民姚玉新面对镜头从容不迫，她的爱人赵耀隆则适时上链接并接收订单，两人配合默契。

　　一年多来，这两位返乡创业的栾川“00后”，不仅收获了幸福的婚姻，还在线上推广家乡山货方面干出了名堂。因带货效果好，他们在当地已成为名人，不时还有村民前来学习。

　　“我俩之前在苏州打拼，因看好电商发展前景，决定借助电商直播，推动家乡特色农产品山茱萸销往全国。”姚玉新介绍，当时他们商量后决定，由她负责直播，爱人赵耀隆负责运营。

　　这两位年轻人的“村播”路走得并不容易。

　　坐在镜头前，对当时还是“直播小白”的姚玉新来说并不容易。“她性格比较内向，一开始面对镜头常常卡壳。”赵耀隆回忆。

　　“线上带货能行吗？”“会不会亏呀？”看到两人打算开直播，有人“泼来冷水”。

　　面对直播经验不足及外界的质疑，两人选择的是相互勉励。

　　说话间，赵耀隆拿出一个小册子，其中记录着直播的一些问题。“我们每次直播后都会复盘，剖析直播时的语速、语气等问题，提升直播能力，追求更佳的直播效果。”他说，他们平时还会学习其他直播间的经验技巧。

　　经过不断学习，姚玉新面对镜头能够轻松应对，几乎每天都会直播两场。“我会讲解山茱萸的品相、质量及特性等知识。”她介绍，他们还会向粉丝展示山茱萸收获、加工的场景，让大家深化对山茱萸的认识。

　　凭借脚踏实地的态度和平易近人的形象，姚玉新收获了数万粉丝，订单多得忙不过来。“原本想着试试水，将自家的30余棵山茱萸先卖出去。”姚玉新说，由于订单多，他们开始从村民手里收购。

　　结合市场需求，姚玉新还带动村民改进山茱萸产品，收购卖相更好的筒子皮。“现在他们要的筒子皮每斤30元，比原来镇上药店收购的饮片货高了将近10元，俺们不用出村就能把产品卖出去。这俩年轻人，中！”提起姚玉新两人的直播带货，村民杨玲不由得竖起大拇指。

　　在直播间附近，有村民正忙着分拣、打包收购来的山茱萸。“陶湾镇、叫河镇等地很多村民愿意将自家的产品卖给我们。”姚玉新介绍，自去年10月以来，他们山茱萸收购量达7吨，已有4吨被销往全国各地，最多时月销售额达10万元。

　　可喜的销量，让姚玉新、赵耀隆两人备受鼓舞。“我们将依托直播平台，丰富收购产品种类，让家乡更多特色农产品走出大山、走向全国！”两人对未来充满信心。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张依琳 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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